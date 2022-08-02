Dursun Özbek'ten Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'ye ziyaret - Haberler

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Dursun Özbek'ten Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'ye ziyaret

Dursun Özbek'ten Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'ye ziyaret

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi bakanlıkta ziyaret etti.

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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi bakanlıkta ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in kendisini ziyaret ettiğini bildirdi. Kirişci, paylaşımında Özbek'e ve Galatasaray Spor Kulübü'ne başarılar diledi.

Öte yandan görselde, Başkan Özbek'in Bakan Kirişci'ye Galatasaray forması hediye ettiği görüldü. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Galatasaray Spor Kulübü Bekir Pakdemirli Dursun Özbek Galatasaray Politika Haberler

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