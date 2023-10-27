DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret etti

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, beraberinde bir heyetle Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları çerçevesinde Anıtkabir'i ziyaret ederek Ata'nın huzuruna çıktı. Ardından bir dizi resmi temaslarda da bulundu.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı haftası olması dolayısıyla DTO Meclis Başkanı Salih Sarıkaya ve başkanlık divanı ile, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü ile Denizli'deki sanayi ve ticareti hareketlendirecek, iş dünyasının beklentilerini karşılayacak yeni yatırımların planlanması hakkında görüştü. Ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olan Önceki Dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Erdoğan, ziyaretleriyle ilgili olarak "Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını kutladığımız haftada, Atamızın huzurundayız. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda emanetlerine sahip çıkmaya devam ettiğimizin sözünü verdiğimizin bilinciyle de huzurundan ayrılıyoruz. Onu rahmet ve minnetle anıyoruz; arıyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan ile beraberindeki heyet daha sonra bir dizi resmi temaslarda da bulundu. Önce Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın'ı sonra da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun'u ziyaret etti. Görüşmelerle ilgili değerlendirmesinde ise " Denizli'mizin sanayi ve ticaretini geliştirmek için gerekli altyapının geliştirilmesi ile yeni sanayi alanlarının hazırlanması yönündeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanvekilimiz Denizli Milletvekilimiz Sayın Şahin Tin ile genel müdürlerimizi ziyaret ettik. Ege'nin en güzel kenti, Türkiye'nin çalışkan şehri, bölgede sanayi, turizm ve ticaretin merkezi Denizli'mizin geleceği aydınlık; yarınları teminat altında... El birliğiyle daha çok çalışarak, şehrimizin ve insanımızın daha da kalkınmasını sağlayacağız. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılında biz de emin adımlarla yol alacağız. Gerek genel müdürlerimize gerekse her zaman her konuda yanımızda duran yardımcımız olan değerli milletvekilimize misafirperverlikleri ve ilgileri için teşekkür ederiz" diye konuştu.

Başkan Erdoğan, bu temaslarında Denizli'ye yeni ticaret ve sanayi bölgesi alanları kazandırılması için çalıştıklarını, üyelerinin bu yöndeki taleplerini yetkili makamlara taşıdıklarını da vurguladı. Denizli Ticaret Odası ve projeleri ile sektörlerdeki son durum ve üyelerinin talep ve önerilerine dair bir toplantının da olduğu görüşme, günün anısına hazırlanan hediyelerin takdimi ve çektirilen toplu fotoğrafla son buldu. Başkan Erdoğan, ziyaretleriyle ilgili olarak "Şehrimizin ve sektörlerimizin gelişmesi, insanımızın kalkınması için çıktığımız yolda, taş üstüne taş koyacak, katma değer sağlayacak her kapıyı çalmaya, Denizli sevdalısı ve hemşehrilerimizin hizmetkarı olmuş rehber bildiğimiz öncülerimizle görüşmeye devam edeceğiz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Önceki Dönem Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci'yi, yeni makamında ziyaret ederek tebrik ettik; yeni görevinin hayırlı ve uğurlu olmasını diledik. Bugüne kadar hep yanımızda oldular. Her konuda bize destek oldular. Bundan sonra da Denizli'miz ve üyelerimiz için kendisiyle temaslarımız kesintisiz devam edecek. İlgi ve desteklerinden dolayı teşekkür eder, kolaylıklar dileriz" dedi.

Zeybekci, DTO Başkanı Erdoğan ile beraberindeki heyete nezaketlerinden dolayı teşekkür etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci de Başkan Erdoğan ile ekibine nezaketlerinden dolayı teşekkür etti. Zeybekci "Denizli'mizin çok daha iyi olması, daha da büyümesi ve kalkınması için el birliğiyle çalışıyoruz. Her birimiz tüm mesaisini Denizli'mize ve hemşehrilerimize vakfetmiş, tek hedefi insanımızın çok daha iyi şartlarda yaşaması olana ve bunun için var gücüyle çalışanlar olarak, başkentte de bazı girişimlerde bulunuyoruz. İnşallah kısa zamanda bunlardan da olumlu sonuçlar alırız. Bugün hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Ticaret Odası Başkanımız Uğur Bey ve ekibiyle de bunları görüştük; takibini yapacağız. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder kolaylıklar dilerim" dedi. - DENİZLİ