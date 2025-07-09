DSP Genel Başkanı Aksakal, gündemi değerlendirdi Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, " Hükümet, asgari ücret ve emeklilerin durumu ile ilgili etkin, kalıcı ve tatmin edici adımlar atmalı." dedi.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından kullanılan bir mağarada yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenen 12 askerin şehit olduğunu hatırlattı. Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Aksakal, şehit ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı dileğinde bulundu.

Önder Aksakal, söz konusu operasyona ilişkin bir ihmal ve tedbirsizlik olup olmadığına yönelik, tatmin edici bir cevabın verilmesi gerektiğini belirterek, devletin yetkili kurumları tarafından konunun soruşturulmasını ve sonucun kamuoyu ile paylaşılmasını istedi. Aksakal, "Olayların iç yüzü 'devlet sırrı' gerekçesiyle perdelenmemeli. Aksi halde vatandaşın devlete olan güveni zafiyete uğrayacaktır. Milletimizin göz bebeği şanlı ordumuz hakkında ve esasen devletimizin hukuk düzeni hakkında herhangi bir müphem nokta kalmamalı." ifadesini kullandı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın sürdüğünü anımsatan Aksakal, duruşmada mahkeme başkanının titiz tutumunu takdir ettiklerini söyledi. Aksakal, bağımsız yargının sanıklar hakkında ortaya konulan iddiaları tam bir tarafsızlık ilkesi içerisinde ve hukuki hiçbir tereddüdün oluşmayacağı şekilde irdeleyeceğine ve buna göre hüküm kuracağına dair kuşkularının olmadığını dile getirdi. Aksakal, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının da resmi görevleri olan sorumlular hakkında yargılama iznini vermesini talep ediyoruz ve bekliyoruz. Aksi halde bu konuda kamuoyunun vicdanı tatmin olmayacaktır." diye konuştu.

"Enerji dağıtım hatlarına yeni yatırım ve bakım hizmeti yapmıyorlar"

Türkiye'nin birçok ilinde yaşanan orman yangınlarına değinen Aksakal, kendisinin de yangın bölgesinde inceleme ve araştırmalarda bulunduğunu hatırlattı. Durumun çok vahim olduğunu dile getiren Aksakal, İzmir Valisinin, orman yangınlarının enerji nakil haklarındaki bakımsızlıklardan meydana gelen kısa devre elektrik şelalelerinden kaynaklandığını ifade ettiğini aktardı. Bu durumu, Türkiye'nin elektrik enerjisi dağıtımının özelleştirilmesinin beklenen bir sonucu olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Aksakal, şöyle devam etti:

"Özel dağıtım şirketleri sadece elde edecekleri karı düşündüklerinden, enerji dağıtım hatlarına yeni yatırım ve bakım hizmeti yapmıyorlar. Belli ki bu konuda yeterli denetim de sağlanmamıştır. Halk arasındaki deyiminde olduğu gibi 'Bir musibet, bin nasihatten iyidir' sözünden ders çıkararak, enerji politikamız yeniden gözden geçirilir, gerekli denetimler yapılır ya da enerji üretimi ve dağıtımı eskiden olduğu gibi kamusal bir hizmet haline dönüştürülürse belki bir umut seneye bu gibi olaylarla karşı karşıya kalmayabiliriz."

"Meclis aritmetiğinin bir minyatürü gibi heves ediliyorsa sonuç prematüre olacaktır"

Hafta sonuna doğru Irak'ın kuzeyinde Süleymaniye'de az sayıda PKK'lı teröristin sembolik olarak silahlarını bırakma töreni düzenleneceğini basından öğrendiklerini ifade eden Aksakal, dünyanın hiçbir yerine teröristlerin törenle teslim alınmadığını belirtti. Aksakal, "Daha önce yaşadığımız Habur rezaletini, bu sefer Süleymaniye'de milletimize yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Kadim Türk devleti, Süleymaniye'de mizah konusu yapılmamalı." sözlerini sarf etti.

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Meclis'te kurulması planlanan komisyonu hatırlatan Aksakal, komisyonun işlevi, görevi ve sorumluluk sınırı konularında herhangi bir ön bilgilerinin olmadığını kaydetti. Aksakal, komisyona ilişkin, "Meclis aritmetiğinin bir minyatürü gibi heves ediliyorsa o takdirde doğacak sonuç prematüre olacaktır. Bunu şimdiden ikaz edelim. Konuşulması, değerlendirilmesi gereken konuların ortaya konulma süreleri eşit ve adil, alınması gereken kararların kurulacak komisyon üyelerinin nitelikli çoğunluğu ile alınmasının mutlak zorunluluk olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın, sosyal medya hesabından Cumhuriyet'e yönelik yaptığı paylaşımı eleştiren Aksakal, paylaşımı nedeniyle Çamlı'yı kınadı. Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurdun dört bir yanı işgal edilmiş, orta Anadolu'da bir avuç toprak parçasına mahkum bırakılmış bir milleti yeniden ayağa kaldıran, İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan istila güçlerini denize döken iradeyi, bebeğinin örtüsünü top mermisinin üzerine örterek mücadeleye katılmış kadınlarımızla verilen Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı,'1923 kanlı darbesi' olarak niteleyebilecek kadar cahil, akıl ve vicdan yoksunu bu kişiye Atatürk'ün Gençliğe hitabesini günde 10 kez okumasını tavsiye ediyoruz. Cumhuriyetin savcılarını da bu kişi hakkında resen soruşturma açmaları için göreve davet ediyoruz."

Ekonomi bir taraftan toparlanma uğraşı içindeyken, başta emekliler, asgari ücretliler ve küçük esnaf ve çiftçilerin yüksek enflasyon altında sıkıntılı günler geçirmeye devam ettiğini söyleyen Aksakal, çarşı pazarda her şeyin ateş pahası olduğunu ifade etti.

Sebze ve meyve fiyatlarının, başta nakliyeden kaynaklanan girdiler olmak üzere, yaşanan zirai don nedeniyle de oldukça yüksek olduğunu kaydeden Aksakal, şu görüşleri paylaştı:

"Haksız kazanca aracılık eden hal yasası ivedilikle gözden geçirilmeli, üreticiden, tüketiciye tedarik zinciri zaman geçirmeden kurulmalı. Yüksek enflasyon ve girdilerdeki aşırı pahalılık nedeniyle bu sene ekonomik olarak çok bel bağladığımız turizm, temmuz ayının ortasına gelmemize rağmen yerli ve yabancı turistler açısından yeterli rağbeti görememiştir. Turizm bölgelerimizdeki tesislerin doluluk oranı oldukça düşük kalmıştır. Bu konuda acil olarak hükümet, turizm girişimcileriyle birlikte önlem almalıdır. Hükümet, asgari ücret ve emeklilerin durumu ile ilgili etkin, kalıcı ve tatmin edici adımlar atmalı."