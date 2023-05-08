Doğru Parti Genel Başkanı Serdaroğlu, İmamoğlu'na yapılan saldırıyı kınadı

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Erzurum mitinginde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik provokasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı ve saldırıyı kınadı.

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum mitingi sırasında yapılan taşlı saldırıyı kınıyorum. Bu saldırı birliğimize ve demokrasimize yapılmıştır" açıklamasını yaptı.

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Erzurum mitinginde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik provokasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı. Serdaroğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum mitingi sırasında yapılan taşlı saldırıyı kınıyorum. Bu saldırı birliğimize ve demokrasimize yapılmıştır. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Sevgi ve hoşgörü kazanacak. Birlik ve beraberliği devam ettireceğiz."