Doğal gazın merkezinde köylülerin Kaymakam'dan talebi, diğer köylüleri güldürdü Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı olan ve Karadeniz'den doğalgaz çıkartma çalışmalarının sürdüğü Zonguldak'ın Filyos beldesine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Ağaköylüler, kendilerini ziyarete gelen...

Doğal gazın merkezinde köylülerin Kaymakam'dan talebi, diğer köylüleri güldürdü

BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı olan ve Karadeniz'den doğalgaz çıkartma çalışmalarının sürdüğü Zonguldak'ın Filyos beldesine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Ağaköylüler, kendilerini ziyarete gelen kaymakamdan doğalgaz istedi. Bu talep, alanda bulunan diğer köylüleri de güldürdü.

Bartın'ın Ulus ilçesine yaklaşık 1 ay önce atanan Kaymakam Fikret Kadiroğlu, köyleri tanımak ve taleplerini dinlemek için ziyaretlere başladı. Ağaköyü ve Dörekler köyüne giden Kaymakam Kadiroğlu'nun ilk durağı Ağaköyü oldu. Karadeniz doğalgaz çıkarma çalışmalarının sürdüğü Zonguldak'ın Filyos beldesine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Ağaköyüne giden Kaymakam Kadiroğlu, burada köy muhtarı, azalar, şehit ve gazi yakınları ve köyün ileri gelenleri ile toplantı yaparak taleplerini dinledi. Bir çok taleplerini dile getiren köylülerden biri ise Kaymakam Kadiroğlu'ndan doğalgaz istedi. Köylünün bu talebi, yanındaki diğer köylüleri ve alanda bulunanları güldürdü. Bu talep üzerine Kaymakam Kadiroğlu, "Başkan Bey hakikaten uğraşıyor. Sayın Bakanımız şahsiyetinde, inşallah katkılarıyla getirmeye çalışıyor. İnşallah köyümüze de gelir. Niye gelmesin" diye konuştu.

Daha sonra Dörekler Köyü'ne de giden Kaymakam Kadiroğlu'na burada ise köylü kadınlar yoğun ilgi ve yakınlık gösterdi.

Kaymakam Kadiroğlu, köylülerin sorunlarını tek tek not alarak, çözülmesi için gerekli birimlere talimat verdi.