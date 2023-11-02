Diyarbakır'da yapılan asayiş uygulamasında 132 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da yapılan asayiş uygulamasında gözaltına alınan 213 şüpheliden 132'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır'da yapılan asayiş uygulamasında gözaltına alınan 213 şüpheliden 132'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince, geçen ay "huzur-asayiş" uygulamaları kapsamında eğlence mekanları, metruk binalar, park, bahçeler, okul ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde yürütülen çalışmalar kapsamında 213 kişi gözaltına alındı.

Yapılan kontrol ve aramalarda, 2 uzun namlulu silah, 231 ruhsatsız tabanca, 27 ruhsatsız av tüfeği, 26 kurusıkı tabanca ve 2 bin 531 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 132'si tutuklandı.