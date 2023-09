DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu Osmaniye'yi ziyaret etti

DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu deprem bölgeleri ziyaretleri çerçevesinde Osmaniye'yi ziyaret etti. Çerkezoğlu, "Türkiye'nin bu kadar ağır bir ekonomik tabloyu yaşadığı bir süreçte yani işsizliğin, yoksulluğun, işte ortalama bir ücret haline gelmiş olan asgari ücretin açlık sınırının altına gerilemesinin, emeklilerimizin, on milyon emeklinin 7 bin 500 lira gibi bir emekli aylığıyla yaşamak zorunda kalması, bütün bunların, bu ağır sorunların çözümü noktasında bir mücadeleyi de yürütüyoruz. Gelirde adalet, vergide adalet diyerek bir mücadele yürütüyoruz" dedi.

Deprem bölgesi ziyaretleri çerçevesinde Osmaniye'ye gelen DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Memleketin aydınlık geleceği ve emeği için mücadele ettiklerini söyleyen Genel Başkan Çerkezoğlu burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Burada DİSK'e dair çalışmalar yapacağız. Ümit ediyorum bundan sonraki süreçte Osmaniye'de de DİSK bütün iş kollarında daha örgütlü bütün işçi arkadaşlarımızın hakkını hukukunu savunmak noktasında adımları daha büyük bir biçimde atacağız. DİSK'in çok temel bir kuruluş ilkesi var. DİSK bütün siyasi partilerden ve sermayeden bağımsız bir sendikadır, bir mücadele örgütüdür. Dolayısıyla DİSK'in siyaseti de çizgisi de emek siyasetidir. Kuşkusuz, DİSK'in çatısı altında her siyasi görüşten, her düşünceden, her siyasi partiye oy veren, gönül veren işçi arkadaşlarımız var. Fakat emek mücadelesinde, ekmek mücadelesinde, memleketin aydınlık geleceği için verdiğimiz mücadelede biz emek mücadelesini hep yan yana omuz omuza olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.

Türkiye'nin bu kadar ağır bir ekonomik tabloyu yaşadığı bir süreçte yani işsizliğin, yoksulluğun, işte ortalama bir ücret haline gelmiş olan asgari ücretin açlık sınırının altına gerilemesinin, emeklilerimizin, on milyon emeklinin 7 bin 500 lira gibi bir emekli aylığıyla yaşamak zorunda kalması, bütün bunların, bu ağır sorunların çözümü noktasında bir mücadeleyi de yürütüyoruz. Gelirde adalet, vergide adalet diyerek bir mücadele yürütüyoruz. İşte özellikle vergi konusu gerçekten bugün çalışanların emekçilerin belini büken biten çok ciddi bir adaletsizlik var. Dünyanın en adaletsiz vergi sistemlerinden biri Türkiye'de. İşte meclisteki siyasi partilerle Meclis açılmadan önce tümüyle görüşmelerimizi yaptık. Genel başkanlar düzeyinde. Maliye Bakanı'yla önümüzdeki günlerde bir görüşme yapmayı planlıyoruz. Yani aslında işçilerin çalışanların, emekçilerin, emeklilerin, işsizlerin yaşadığı bütün bu ağır tablo karşısında işçi sınıfının çözümleri temelinde bir emek siyasetini yürütüyoruz biz, siyaset denilecekse bu bir ekmek mücadelesi veriyoruz. ve bu mücadelede de başta yerel basın olmak üzere yanımızda olan herkese de gerçekten bir kez daha çok teşekkür etmek isterim."