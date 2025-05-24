Dışişleri Bakanlığı: Suriye Yaptırımlarının Kaldırılması Memnuniyet Verici

Dışişleri Bakanlığı: Suriye Yaptırımlarının Kaldırılması Memnuniyet Verici
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD ve Avrupa Birliği'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma yönündeki son adımlarını olumlu karşıladı ve Suriye'nin istikrarına katkı sağlamak için Türkiye'nin çabalarını sürdüreceğini belirtti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, " Suriye'ye yönelik yaptırımların yürürlükten kaldırılması doğrultusunda son dönemde ABD ve Avrupa Birliği tarafından atılan adımlar memnuniyet vericidir" dedi.

Dışişleri Sözcüsü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Suriye'ye yönelik yaptırımların yürürlükten kaldırılması doğrultusunda son dönemde ABD ve Avrupa Birliği tarafından atılan adımlar memnuniyet vericidir. Bu düzenlemeler, Suriye'nin istikrar ve güvenliğe kavuşturulması çabalarında kritik önem taşımaktadır. Türkiye, Suriye'de ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak adımları; kurumsal kapasitesi, özel sektörünün girişimci gücü ve iş birliğine açık tüm üçüncü ülkelerle birlikte hayata geçireceği faaliyetler eliyle desteklemeye devam edecektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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