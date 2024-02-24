Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Fidan başkent Karakas'ta Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve beraberindeki heyetle görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela temaslarını sürdürüyor. Fidan başkent Karakas'ta Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve beraberindeki heyetle görüştü. - KARAKAS