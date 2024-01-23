Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi heyetini kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi heyetini kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Türkevi'nde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi heyetini kabul etti. - NEW YORK