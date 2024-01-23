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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri Bakanı ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib'le görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib'le görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Türkevi'nde Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib'le görüştü. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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