Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta Takaddum Partisi Başkanı Muhammed Halbusi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta Takaddum Partisi Başkanı Muhammed Halbusi ile de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, güvenlik toplantısına katılmak üzere geldiği Irak'ta temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Takaddum Partisi Başkanı Muhammed Halbusi ile görüştü. - BAĞDAT