Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı David Cameron ile görüştü

İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile olan görüşmesi sona erdi. Basına kapalı olan görüşmede, başta Gazze olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı'nın İstanbul Temsilciliği'ndeki görüşmede, başta Gazze olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alınırken, heyetler arası görüşme ise çalışma yemeği formatında gerçekleştirildi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Ortadoğu'da kalıcı barış için Gazze'de ivedilikle tam ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladığı görüşmede, NATO kapsamında müttefiklik ilişkilerine de değinildi.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Cameron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak, ilgili protokolü onaylamasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Karadeniz'in güvenliğinin önemine de değinilen görüşmede iki bakan, başta ticaret, ekonomi ve savunma sanayii olmak üzere, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ikili ilişkileri her alanda güçlendirme kararlılıklarını da teyit etti.

Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron buradan ayrıldı.