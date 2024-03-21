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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Belçika'ya Gitti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da İspanyol mevkidaşı José Manuel Albares Bueno'yu ağırlamasının ardından Belçika'ya geldi. Bakan Fidan'ın yerel saatle 21.55'te (Türkiye saatiyle 23.55'te) Belçika'nın başkenti Brüksel'e ulaştı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de uluslararası gelişmeler doğrultusunda enerji güvenliği ve nükleer enerjinin rolünün ele alınacağı 1. Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılacak. Dışişleri Bakanı Fidan'ın toplantı vesilesiyle mevkidaşlarıyla ikili temaslarda da bulunması bekleniyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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