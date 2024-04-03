Dikili'de Bağımsız Belediye Başkan Adayının İtirazı Reddedildi

İzmir'in Dikili ilçesinde Bağımsız Belediye Başkan adayı Kemal Doyuran'ın seçim sonuçlarına yaptığı itiraz reddedildi.

Doyuran, yaptığı açıklamada, ilçe seçim kuruluna yaptıkları itirazın kabul edilmediğini belirterek, "Gerekçeli kararı aldıktan sonra İl Seçim Kuruluna ve oradan da Yüksek Seçim Kuruluna başvuracağız." dedi.

Dikili'de kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Adil Kırgöz 11 bin 867, bağımsız aday Kemal Doyuran 11 bin 154 oy almıştı.