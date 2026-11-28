Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Gürcü Polisi'nin çok aşırı bir müdahalesiyle, Beşiktaş taraftarları karşı karşıya kaldı. Maçta Filistin bayrağının açılması ve Filistin'de İsrail tarafından yapılan soykırımın katliamın kınanmasıydı. Bu duruşu gösterdiği için öncelikle Beşiktaş taraftarını buradan saygıyla selamlıyoruz" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Destici, dün akşam saatlerinde Bolu'nun Yedigöller mevkiisinde kaybolan 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin, araçlarının çamura saplanmış halde bulunduğu olaya ilişkin, "Bu tür hadiselerin yaşanmaması adına bundan sonra daha tedbirli, titiz ve dikkatli davranılması gerektiğinin de altını çiziyoruz. Şoförün rotayı değiştirdiği ve başka bir yola kestirme diyerek girdiği açıklandı. Bu tür gezilerde şoförlere böyle bir inisiyatif kullanma hakkı asla tanınmamalı. Bu konuda çok sıkı tedbirler alınmalı, uyarlar yapılmalı ki daha farklı sonuçlarla da karşı karşıya kalabilirdik" ifadelerini kullandı.

"GSM operatörleri vatandaşımıza karşı sorumluluklarını da yerine getirilmeli."

GSM operatörlerine ilişkin eleştiride bulunan Destici, "Her yıl vatandaşlarımıza fahiş fiyatla fiyatlara taahhüt yapan GSM operatörleri vatandaşımıza karşı sorumluluklarını da yerine getirilmeli. Altyapılarını her türlü duruma karşı hazır halde bulundurmalıdırlar. Bu konuda gerekli denetimler yapılmalı, vatandaşımızın mağduriyet yaşamasına artık bir son verilmelidir" diye konuştu.

"Pazarlıksız, müzakeresiz, şartsız bir sürece elbette ki hiç kimsenin hele ki bizim itirazımız olmaz"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gördüğü yanlışları dile getirmesi gerektiğini anlatan Destici, "Pazarlıksız, müzakeresiz, şartsız bir sürece elbette ki hiç kimsenin hele ki bizim itirazımız olmaz. Birtakım pazarlıklara girişmeye çalıştıklarını görüyoruz. Birtakım şartlar ileri sürme hadsizliğinde bulunduklarını görüyoruz. Bugüne kadar devletimiz hükümetimiz, Cumhur İttifakımız buna müsaade etmemiştir. Bundan sonra da etmeyecekler" açıklamasında bulundu.

"Beşiktaş taraftarını buradan saygıyla ve muhabbetle selamlıyoruz"

Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçında yaşanan gerginliklere ilişkin konuşan Destici, "Gürcü Polisi'nin çok aşırı bir müdahalesiyle fiili bir müdahalesiyle Beşiktaş taraftarları karşı karşıya kaldı. Sebebi neydi? Maçta Filistin bayrağının açılması ve Filistin'de İsrail tarafından yapılan soykırımın katliamın kınanmasıydı. Bu duruşu gösterdiği için öncelikle Beşiktaş taraftarını buradan saygıyla ve muhabbetle selamlıyoruz, tebrik ediyoruz. Her takımımız bu duruşu gösteriyor. Türk milletinin hissiyatına temsilci oluyor. Onu temsil ediyor. Onun için takımlarımızla bu anlamda da gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"Gazze'ye yardım götürmek isteyen ülkelere terörist İsrail Devleti tarafından müsaade edilmiyor"

Destici, Filistin'de İsrail'in soykırımının devam ettiğine dikkati çekerek "Gazze'de yaşayan 2 milyona yakın kardeşimiz bu kış şartlarında maalesef çadırlarda yaşamak zorunda. Soğukta yaşamak zorunda. Su baskınlarının suyun içinde yaşamak zorunda. Gazze'ye yardım götürmek isteyen ülkelere kurum ve kuruluşlara da yine terörist İsrail Devleti tarafından müsaade edilmiyor. Burada elbette ki Birleşmiş Milletler'e, diğer uluslararası kuruluşlara çağrı yapılabilir. Bizim çağrımız önce bizimkilere kendi devletimizden başlayarak İslam alemine, Arap Birliği'ne, Türk İslam İslam İş birliği Teşkilatı'na. Kardeşim şöyle adam gibi bir tavır koyun ya. Deyin ki 'Kardeşim biz size silahımızla, tankımızla, topumuzla, uçağımızla değil, yardım konvoylarıyla geliyoruz ve bu yardım konvoylarını her şartta Gazze'ye ulaştıracağız ve sen de buna müsaade etmek zorundasın' demeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı