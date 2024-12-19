Üye Girişi
Haberler
Türk-İş asgari ücret teklifini açıklayacak
Türk-İş masaya koyacağı asgari ücret rakamını açıklayacak
Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum
Putin'den "Erdoğan ile görüştünüz mü?" sorusuna dikkat çeken yanıt
Putin, Rusya'ya sığınan Esad ile ilgili ilk kez konuştu
Putin'den kucak açtığı Esad'la ilgili ilk açıklama
'Türkiye, Suriye'de acilen bunu yapmalı'
"Türkiye, Suriye'de acilen bunu yapmalı"

Denizli Milletvekili Ün'den Asgari Ücret Açıklamaları: 28 Bin Liranın Altındaki Tüm Rakamlar Zulüm Ücreti

Denizli Milletvekili Ün'den Asgari Ücret Açıklamaları: 28 Bin Liranın Altındaki Tüm Rakamlar Zulüm Ücreti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, asgari ücretle ilgili yaptığı konuşmada 28 bin liranın altında belirlenen ücretlerin sefalet ücreti olduğunu ve bu rakamların halkın refahını tehlikeye attığını vurguladı. Refah payının da eklenmesi gerektiğini belirtti.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, görüşmeleri devam eden asgari ücretle ilgili olarak, "28 bin liranın altında verecek tüm rakamlar sefalet ücretidir, zulüm ücretidir. Bunun üzerine refah payının mutlaka ilave edilmesi gerekir" dedi.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, görüşmeleri devam eden asgari ücretle ilgili olarak değerlendirme yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmelerinde kürsüye çıkan Milletvekili Sema Silkin Ün, "Asgari ücretle ilgili konuyu milyonlar yakından takip ediyor. Ülkemiz bölgemizde yaşanan gelişmeler nedeniyle stresli zamanlardan geçiyor. Böyle gerginlik dönemlerini sağlıklı yönetmek ancak halkının refahını öncelemekle, vatandaşın ekonomik direncini artırmakla mümkün olur. Ülkemizde istisnai bir ücret olmadığı, ortalama bir ücret haline geldiği için asgari ücretin seviyesi toplumun geniş kesimlerini ilgilendiriyor. 2025 yılı için kaç yıldır tutturamadınız, hedef enflasyona göre hesaplayarak 20 bin 570 lira gibi bir rakam söyleyeceksiniz. Gerçekleşen, hedef ortalaması almak gibi bir planlamanız var, öyle olduğunda da 22 bin 600 liralık bir rakama karşılık geliyor ama bunların hepsi sefalet ücreti. Oysa bir yıl önce 17 bin lira olarak belirlediğiniz asgari ücretin bugün satın alma gücü itibarıyla karşılığı 11 bin 500 liraya geliyor. Gerçekleşen enflasyon yüzde 44, beklenen enflasyon da yüzde 21, bunun toplamını alarak zaten 28 bin liranın altında açıklanacak tüm rakamlar asgari ücretli için sefalet ücretidir, zulüm ücretidir" diye konuştu.

Refah payının göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Ün, "Bunun üzerine refah payının da mutlaka ilave edilmesi gerekir. Şimdi, hep bir ağızdan 'Enflasyondan şikayet ediyorsunuz, hem de enflasyonu körükleyecek zam talep ediyorsunuz' diyeceksiniz, bu iddianızın gerçek olmadığını 2015 yılında Sayın Davutoğlu'nun Başbakanlığı döneminde asgari ücrete yapılan yüzde 30 zammın enflasyonu artırmadığını, aksine enflasyonun düştüğünü gördüğünüzde anlayacaksınız. Evet, olağanüstü gerilim şartlarında bir devlet için en büyük risk halkının karnını doyuramamasıdır, bu riski nasıl alıyorsunuz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Toplantı sonrası muhabirden Türk-İş'i küplere bindiren soru
img

Hande Yener mikrofonu uzattığı gibi geri çekti
img

Ünlü fenomen pencereden düştü, 2 yaşındaki kızını ekipler kurtardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak, Suriyeli askerleri ülkelerine geri gönderiyor
Ülkeye kaçan Suriyeli askerlerin hepsini kapı dışarı ediyorlar
Kara para aklama davasında Polat çifti hakkında ara karar
Polat çifti mahkemede bu kararı beklemiyordu
D-8 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sisi'den karşılama
Salondaki herkesin izlediği an
Rusya lideri Putin: Suriye'de yenilgiye uğramadık, oradaki gruplarla ilişkimiz var
Putin'den gizli anlaşma iddialarını kuvvetlendiren sözler
Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'ı kızdıran soru: Bunu gidin hükümete sorun
Toplantı sonrası muhabirden Türk-İş'i küplere bindiren soru
Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evler artık 10 bin lira
Suriyelilerin dönüşü sonrası kiraların yarı yarıya düştüğü ilçe

Son Dakika Haberleri

Culpa Tuya tek parça full izle! Culpa Tuya Türkçe altyazı izleme linki Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Eyüpspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? MasterChef Tahsin kimdir, ne iş yapıyor? Tahsin Küçük kaç yaşında ve nereli? TÜRK-İŞ AÇIKLAMASI! TÜRK-İŞ asgari ücret açıklaması saat kaçta? Masterchef 19 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? GELİNİM MUTFAKTA 19 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 19 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? ATV CANLI YAYIN İZLE || 19 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? İlyas Yalçıntaş davasında son durum ne? 20 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Asgari ücret 4. toplantı olacak mı SON DAKİKA? Asgari ücret 3. toplantısı bitti mi? Asgari ücret zam oranı belli oldu mu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.