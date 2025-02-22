Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'den Tarım Uyarısı: 'Tarlalar Boş Kalacak'

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 2004-2024 yılları arasında işlenen tarım arazisinin yüzde 9 oranında azaldığını söyledi. Milletvekili Ün, "Tarımda hızlı davranıp modernizasyona geçemezsek, üretim yapacak çiftçi kalmayacak. Tarlalar boş kalacak" dedi.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Türkiye'de yaklaşık on yıl önce tarımsal istihdam oranının yüzde 20.3 iken bu günlerde yüzde 14.8'ler seviyesine gerilediğine dikkat çekti. 2004-2024 yılları arasında işlenen tarım arazisinin yüzde 9 oranında azaldığını anlatan Milletvekili Ün, yıllardır ihmal edilen tarım politikaları nedeniyle çiftçilerin içine düştükleri durumu, ekilemeyen tarlaları meclis kürsüsünden bir kez daha gündeme taşıdı. Tarımda çok hızlı davranıp modernizasyona geçilmemesi halinde üretim yapacak çiftçinin kalmayacağını, verimli tarım arazilerinin boş kalacağının altını çizen Milletvekili Ün, konuşmasında, "Ülkemizde geçen sürede ne yazık ki tarlada çalışan 100 kişiden 5'i tarımı terk etti. Buna dünyanın bir sorunu deyip boyun mu eğeceğiz, topraktan vaz mı geçeceğiz? Mazotun, gübrenin, tohum fiyatlarının artışına, üretim maliyetlerinin yükselmesine, buna rağmen teşviklerin, desteklerin yetersizliğine, çiftçinin emeğinin hakkını alamamasına rıza mı göstereceğiz?. Gençler neden tarımla uğraşmak istemiyor? Çünkü bu sektör cazip değil; çünkü emek yüksek, kazanç düşük; çünkü prestijli bir meslek algısı yok. Geleneksel yöntemler yerini hızla modern teknolojilere, yapay zeka destekli üretim modellerine bırakmadıkça, tarımı taşıyacak, sırtlayacak nüfus bulmak imkansız hale gelecek. Geçtiğimiz yıl bütçeden tarıma ayrılan destek 91 milyar 465 milyon liraydı, bunun yüzde 70'i bitkisel üretime, yüzde 22'si hayvancılığa, yüzde 6'sı kırsal kalkınmaya ayrılmış; peki, araştırma geliştirme için ne kadar ayrılmış. Bütçenin binde 8'i, 752 milyon lira yani 21 milyon dolar. Bakın, sadece Hollanda'nın Wageningen Üniversitesi 2015 yılında tarım Ar-Ge'si için ayırdığı payı 550 milyon dolar olarak açıkladı; bizim Bakanlıkça ayırdığımız bütçenin 27 katı" dedi.

"Denetimden geçen tarım ürünleri gümrükten geri geliyor"

Son günlerde başta tarım ürünleri olmak üzere kontrolden geçen birçok ürünün güvenilir limitleri aşan pestisit ve aflatoksin nedeniyle gümrüklerden geri geldiğini belirten Milletvekili Ün, "En fazla denetimi yapılan ihraç ürünlerinde bu sorun yaşanırken üretimin yüzde 90'ının ülkede değerlendirildiği bir sistemde hangi ürünleri yiyoruz, vatandaşlarımıza ne yediriyoruz, sofralarımıza hangi zehirleri koyuyoruz? Pestisit denetim raporlarını neden halktan saklıyoruz? Bu pestisitlerin sebep olduğu bir diğer tehlike de tarım arazilerini yok etme tehlikesi. Tarım arazileri zaten imara açılarak, plansız şehirleşmeye kurban edilerek uzun zamandır gözden çıkarılmış. Bir de üzerine vahşi, kontrolsüz zirai ilaç kullanımıyla topraklarımız hızla tarım vasfını kaybediyor. Bu yanlış, ihmal edilmiş politikalar yüzünden tarım sadece tarlada değil, zihinlerde de öldürülüyor" dedi. - DENİZLİ