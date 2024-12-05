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Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'den Enflasyon Açıklaması: Yoksulun Enflasyonu Daha Yüksek

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'den Enflasyon Açıklaması: Yoksulun Enflasyonu Daha Yüksek
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Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili olarak, yoksul kesimlerin enflasyonunun resmi rakamlardan daha yüksek olduğunu vurguladı. Ekonomik çöküşe dikkat çeken Ün, adil ve sürdürülebilir bir ekonomi politikası gerekliliğini dile getirdi.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memurun, emeklinin, üreticinin, işçinin cebindeki üç kuruşunda eriyip gittiğini savunarak, "Enflasyon yüksek ama yoksulun enflasyonu daha yüksek" dedi

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Kasım Ayı Enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte, ekonomik çöküşün bir kez daha açıkça ortaya konduğunu anlatan Milletvekili Ün, "Ekonominin sağlıklı işleyişinin en belirgin özelliği öngörülebilir olmasıdır. Oysa enflasyon hedefini tutturamayan sürekli hedef enflasyonu revize eden bir merkez bankamız var. İlk hedefe göre 2024'te yüzde 33 olacaktı şimdi TÜİK'e göre bile yüzde 46 olacak en az. Bu enflasyon da en çok temel ihtiyaçlarda gıda ve barınmada artış gösteriyor. Vatandaşın alım gücü her geçen gün erirken, çarşıda pazarda hayat pahalılaşıyor. Tarladan pazara artan maliyetleri görmezden gelen, üreticinin alın terini yok sayan ve tüketiciyi daha da yoksullaştıran bu düzen sürdürülemez. İktidar ekonominin yapısal sorunlarına çözüm bulmak yerine günü kurtarma peşinde. İhtiyacımız olan, halkın taleplerini merkeze alan, adil, üretken ve sürdürülebilir bir ekonomi politikasıdır. ENAG'a göre kasım ayında enflasyon aylık yüzde 4,06 artarken yıllık yüzde 86,76'ya ulaştı. TÜİK ise bu oranı aylık yüzde 2,24, yıllık yüzde 47,09 olarak açıkladı. Bu enflasyon, halkın cebindeki son kuruşun da alınması demektir. Resmi gıda enflasyonu yüzde 48-49 civarındayken iken dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 67-86 seviyesinde. Yani enflasyon yüksek ama yoksulun enflasyonu daha yüksek" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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