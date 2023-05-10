Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Hem TBMM'de nitelikli bir çoğunluğa ihtiyacımız var hem de cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmaya mecburiyetimiz var. Milletimizin de desteğine ihtiyacımız var." dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Hem TBMM'de nitelikli bir çoğunluğa ihtiyacımız var hem de cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmaya mecburiyetimiz var. Milletimizin de desteğine ihtiyacımız var." dedi.

Uysal, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Afyonkarahisar'daki milletvekili adaylarına destek istemek için Çobanlar, Çay, Sultandağı, Bolvadin ve Emirdağ ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlara hitap etti.

Çay'ın Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Uysal, Türkiye'yi 21 yıldır yöneten iktidar ile seçim vaatlerini eleştirdi.

14 Mayıs'ta cumhuriyet tarihi ile Türk demokrasisinin en zor seçiminin yapılacağını dile getiren Uysal, şöyle konuştu:

"Ekonominin de Türkiye'nin de dengesini bozdular. Dışarıdan ve içeriden nereden bakarsanız bakın memleketin istikameti belirsiz. Bir gün o yana, bir gün bu yana. Milletin, derdinin çözümü belli. Bu ülke yeter ki namuslu ellerde olsun. Bugün bu ülkenin bütçesinin yarısıyla bile bu ülke yönetilir. Ama yolsuzluk, usulsüzlük ve milletin vergileriyle finanse ettiği bütçe, harap olup gidiyor."

-"Anadolu insanımızın hasretini dindireceğiz"

Uysal, ülkede demokrasi ve serbest piyasanın işlemesi gerektiğini vurguladı.

Herkesin eşit fırsatlara sahip olması gerektiğini aktaran Uysal, "Bu büyük cumhuriyetin 100. yılını hep beraber büyük Atatürk'ün Çankaya Köşkü'nde taçlandıracağız Allah'ın izniyle. Bunu da hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde başaracağız. Allah yolumuzu açık etsin." dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde iktidarı değiştireceklerini savunan Uysal, "Beraberinde hem Türkiye'de işlemeyen bu çarpık düzeni değiştireceğiz hem de Anadolu insanımızın hasretini dindireceğiz. Bu süreç içerisinde hem TBMM'de nitelikli bir çoğunluğa ihtiyacımız var hem de cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmaya mecburiyetimiz var. Milletimizin de desteğine ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Emirdağ'da partisinin ilçe teşkilatının açılışını yapan Uysal'a ilçe ziyaretlerine Millet İttifakı'nda bulunan partililerin temsilcileri ve milletvekili adayları eşlik etti.