DEM Parti Milletvekili Koca Doğan'dan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Eleştiriler

Güncelleme:
DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan işçi kıyımını eleştirerek, işçilerin ücretsiz izne çıkarılması ve kazanılmış haklardan mahrum bırakılmalarını protesto etti. Ayrıca, grev yapan işçilere destek vurgusu yaptı.

Dem Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "İşçi kıyımının türlü yöntemleri uygulanıyor. Bir performans düşüklüğü sopası var. Bunlar yetmezmiş gibi havuz sistemiyle işçiler havuza alınarak, ücretsiz izne çıkartılıp kazanılmış haklarından mahrum bırakılıyorlar." görüşlerini öne sürdü.

Doğan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir'de bir tekstil firması çalışanlarının grev kararı almasının ardından 15 işçinin hukuksuz şekilde işten çıkarıldığını söyledi.

İzmir'deki bir conta firmasında grev yapan işçileri de ziyaret ettiğini anlatan Doğan, işçilerin insanca bir yaşam için mücadele ettiğini belirtti. Bu durumu kabul etmediklerini dile getiren Doğan, işçilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik eleştirilerde bulunan Doğan, "Maalesef bir süredir İzmir Büyükşehir Belediyesinde türlü yöntemlerle işçi kıyımı yaşanıyor." dedi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, düzenlediği basın toplantısında, TBMM'deki tadilat çalışmalarını eleştirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çökmesi sonucu 4 kişinin öldüğünü anımsatan Gergerlioğlu, binanın altında metro inşaatı olduğunu söyledi. Bu konuda resmi açıklama yapılmasını isteyen Gergerlioğlu, "Buradan Gebze Belediyesine soruyorum: müteahhit size, 'binadan çatırtılar geliyor, bakın' dedi mi, demedi mi?" sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
