Davutoğlu: Siyaset Baronlarından Devletimizi Temizleyeceğiz

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin son 7 yılda 4 baron topluluğuyla mücadele ettiğini ancak en büyük baronların siyaset baronları olduğunu söyledi. Davutoğlu, Alanya'da düzenlenen programda belediye başkan adayını tanıttı ve makamların millete ait olduğunu vurguladı. Ayrıca, siyaset baronlarına derslerini verme çağrısında bulundu.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye son 7 yılda 4 baron topluluğuyla mücadele etti ama arkasındaki en büyük baronlar da siyaset baronlarıdır. Siyaset baronları, bu baronları besleyenlerdir. Ancak bu siyaset baronlarından devletimizi ve belediyelerimizi temizleyeceğiz" dedi.

Ahmet Davutoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesindeki programı kapsamında düzenlenen kahvaltıda gazeteciler, muhtarlar ve partililerle bir araya geldi. Davutoğlu, programının devamında aday tanıtım toplantısında partisinin Alanya Belediye Başkan Adayı Mevlüt Demir'i tanıttı. Mevlüt Demir, Alanya için temizlik, gayret, ilim, irfan ve alın terinin önemine vurgu yaparak, yeni bir demokrasi sayfası açacaklarını belirtti.

'MAKAMLAR BİR KİŞİYE DEĞİL, MİLLETE AİT'

Demir'in ardından kürsüye çıkan Ahmet Davutoğlu, belediye başkanlığı makamının Alanya'ya ait olduğunu söyledi. Mevlüt Demir'i belediye başkanı olarak seçmeleri durumunda, bu makamın herkese ait olacağını vurgulayan Davutoğlu, "Makamlar bir kişiye ait değil, millete aittir. Belediye başkanlığı makamı da Mevlüt Demir'e ya da Ahmet Davutoğlu'na ait değildir, Alanya'ya aittir. Mevlüt Demir'i belediye başkanı seçtiğinizde göreceksiniz ki bu makam hepimize ait olacak. Yola çıktık çünkü makamların bizim için önemi yok, milletin hizmetine koşmak önemlidir. İşte bu yüzden Alanya'ya hizmet etmek, benim için bir sorumluluk ve hesap verme meselesidir. Alanya'ya hizmet etmek için yola çıktığımızda, bizi engellemek isteyenler oldu. Ama engel tanımayız. Toros Dağları'nı aşan yiğitleriz. Yerel seçimlerde Mevlüt Demir'i aday gösterdik ve Alanya'da hizmet etmesini diliyoruz. Allah, yolunu açık etsin" dedi.

'ALANYALILARI SİYASET BARONLARINA DERSLERİNİ VERMEYE ÇAĞIRIYORUM'

Milletin zor durumda olduğunu savunan Davutoğlu, özellikle çiftçilerin gübre, tohum, mazot ve yem fiyatlarından dolayı zorlandığını belirtti. Davutoğlu, "Milletin durumu perişan. Çiftçilerimiz zor durumda, üreticilerimiz gübre, tohum, mazot, yem fiyatlarından dolayı zorlanıyor. Eskiden sürülerini Toros Dağları'na götüren Yörük obaları şimdi hayvanlarını satmak zorunda kalıyor. Türkiye son 7 yılda 4 baron topluluğuyla mücadele etti ama arkasındaki en büyük baronlar da siyaset baronlarıdır. Siyaset baronları, bu baronları besleyenlerdir. Ancak bu siyaset baronlarından devletimizi ve belediyelerimizi temizleyeceğiz. Alanyalıları siyaset baronlarına derslerini vermeye çağırıyorum. Devleti ve belediyeleri bu yolsuzluklardan temizleyeceğiz" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Davutoğlu, partiye üye olanlara rozet taktı ve ilçe binasını ziyaret etti. Davutoğlu, hizmete açılacak seçim koordinasyon merkezi için de dualar eşliğinde kurdele kesti.