Datça Ülkü Ocakları Murdala Adası'nda Bayrak Etkinliği Düzenledi

Muğla'nın Datça ilçesinde Ülkü Ocakları öncülüğünde Murdala Adası'nda yapımı tamamlan bayrak direklerine Türk bayrağı ile ülkü ocakları bayrağı göndere çekildi.

Datça Ülkü Ocakları cumhuriyetin 100. yıldönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kaymakamlıktan alınan izin doğrultusunda yaptırılan bayrak direkleri Murdala Adası'na dikildi. Karaköy Mahallesi Balıkçı Barınağı'ndan Datça Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren ile Ateş Bey ve Ege Bey tur tekneleri ile bayrak etkinliği için hareket eden bir grup genç Murdala Adası'na ulaştı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı ve ülkü ocakları bayrağı göndere çekildi. Etkinliğe katılım sağlayan gençlere Türk bayraklı tişörtler hediye edilirken, akşam saatlerinde de düzenlenen fener alayına katılım sağlandı.

Datça Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. Onların bize bıraktığı mirasa sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. Biz Türk gençliği olarak, ülkemizin geleceğine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizim için rehber olan Ülkü Ocakları'nın bize öğrettiği gibi, Türk milletinin şeref ve haysiyetini koruyacağız. Datça Ülkü Ocakları olarak Murdala Adamıza şanlı Türk bayrağımızı ve kutlu ocağımızın bayrağını göndere çektik. Cumhuriyetimizin 100. yılına ve Türk gençliğine armağan olsun" dedi. - MUĞLA