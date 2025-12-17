Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2026 yılı asgari ücret miktarının çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı ve makroekonomik dengeleri koruyacak ortak bir noktada belirlenmesi için, komisyon olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Işıkhan, TBMM Genel Kurulunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Dünyada, "çalışma hayatı" alanının neredeyse her gün yeniden yazıldığını belirten Işıkhan, "Teknolojinin gelişme hızı, birbirine bağımlı hale gelen ekonomiler, küresel belirsizlikler, iklim krizinin tüm dengeleri değiştirmesi… Bunların hepsi, emek piyasalarını kökten dönüştüren bir dalganın, en büyük parçalarıdır. Artık sadece makineler değişmiyor, işin nasıl yapıldığı, çalışanın beklentisi, işletmelerin rekabet anlayışı, hatta toplumların refahı üzerine kurulu tüm formüller bile, sil baştan yenileniyor." diye konuştu.

Işıkhan, Bakanlık olarak, Türkiye'nin çalışma hayatını küresel değişimin pasif bir izleyicisi değil, güçlü bir aktörü haline getirme iradesinde olduklarını belirtti.

"SGK açığının yüzde 0,42'ye kadar düşmesi beklenmektedir"

Işıkhan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden hemen sonra, Bakanlık olarak, çok hızlı bir şekilde hareket ederek, bölgedeki işverenleri, çalışanları ve ailelerini korumak için bütün imkanlarını seferber ettiklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"2022 Aralık ayında, yani depremden önce, 11 şehrimizde toplam, 1 milyon 889 bin sigortalı bulunuyordu. Depremle birlikte, bu sayı ne yazık ki yarı yarıya azalmıştı. Bugün, çalışan sayısını, depremden önceki seviyenin de üzerine çıkarmayı başardık. Gururla söyleyebilirim ki, şu an sigortalı sayımız, 2 milyon 59 bine ulaşmış durumda. Deprem bölgesinde bulunan işverenlerimizin prim borçlarını erteledik, yapılandırma sürelerini uzattık, üzerlerindeki idari ve mali yükü hafifleterek, üretime ve ekonomiye tutunmalarına destek olduk. Kısacası, asrın felaketine karşı devlet-millet el ele verdik."

Sosyal güvenlik sisteminin sosyal devlet ilkesinin en somut yüzü olduğuna işaret eden Işıkhan, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz noktada, 2002'de SGK gelirlerinin, giderleri karşılama oranı, yüzde 71,5 iken, 2025 yılı sonunda bu oranın, yüzde 95,3'e çıkacağı öngörülmektedir. Prim gelirlerinin, emekli aylıklarını ve sağlık harcamalarını karşılama oranı aynı dönemde, yüzde 60,9'dan, yüzde 75,1'e yükselmiştir. Yine 2002'de, SGK açığının milli gelire oranı, yüzde 2,2 iken, 2025 yıl sonu itibarıyla bu oranın yüzde 0,42'ye kadar düşmesi beklenmektedir. Bu rakamlar, sosyal güvenlik sistemimizin mali yapısında sağladığımız iyileşmenin, ne kadar güçlü olduğunu açıkça göstermektedir."

1 Ocak 2023 – 30 Eylül 2025 döneminde yaklaşık, 2 milyon iş yerine, 13 milyon 222 bin sigortalıdan dolayı toplam 890 milyar lira teşvik sağladıklarını kaydeden Işıkhan, "2025 Ocak ayında, en düşük emekli aylığını, 14 bin 469 liraya, temmuz ayında ise 16 bin 881 liraya yükselttik. Emeklilerimize verilen bayram ikramiyesini, 4 bin liraya yükselttik, 2018'den bu yana, 366,7 milyar lira ikramiye ödemesi gerçekleştirdik. Sosyal güvenlik kapsamının, yüzde 99 seviyesine ulaşmış olması, Türkiye'nin sosyal devlet kapasitesinin ulaştığı noktayı ve elde ettiği başarıyı göstermektedir." ifadelerini kullandı.

"2026'da 1 trilyon 92 milyar lira vergiden vazgeçmiş olacağız"

Işıkhan, 2000'li yılların başında, geri ödeme listesinde 3 bin 986 ilaç bulunurken, bu sayının 8 bin 877'ye ulaştığını belirten Işıkhan, "Yalnızca 2025 yılında, 465 ilaç listeye eklenmiş olup, bunların 56'si kanser tedavisinde kullanılan özel ilaçlardır. Tip 1 diyabetli çocuklarımız için, sürekli glikoz izlem cihazlarını geri ödeme kapsamına aldık. 2024 Aralık-2025 Eylül döneminde, 76 binin üzerinde reçete karşılanmış ve yaklaşık 610 milyon liralık maliyet, SGK tarafından karşılanmıştır. Bu cihazların, ailelerimize sağladığı kolaylık ve çocuklarımızın yaşam kalitesini yükseltmesi, bizim için en büyük memnuniyet kaynağıdır." dedi.

Geri ödeme kapsamına alınan bazı ilaçlar hakkında bilgi veren Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"SMA'lı bir hastamız için ortalama 2,2 milyon lira, hemofili hastası bir vatandaşımız için ortalama 2 milyon lira harcama SGK bütçesinden yapılmıştır. Vatandaşlarımızın sağlığını ilgilendiren ve onların yükünü hafifletecek her konuda, onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Hiçbir şey, çocuklarımızın, emeklilerimizin ve vatandaşımızın sağlığından daha önemli değildir."

2025'te, "Üçlü Danışma Kurulu'"nu ve "Kamu Personeli Danışma Kurulu"nu topladıkları bilgisini veren Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"14. Çalışma Meclisi'ni de "Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm" başlığıyla yakında toplayacağız. 2016'dan bu yana uyguladığımız, asgari ücret desteğini, 2025 yılı için 1000 liraya çıkarmıştık. Bu kapsamda, 2025'in ilk 9 ayında, 1,5 milyon iş yerine toplamda 46,8 milyar lira destek sağladık. Ayrıca ücretlilerin asgari ücrete kadar olan gelirlerinden vergileri kaldırmıştık. 2026'da toplam, 1 trilyon 92 milyar lira vergiden bu kapsamda vazgeçmiş olacağız. Bu tutar, Bakanlığımızın 2026 bütçe teklif tutarının 2 katından daha fazla olduğuna dikkati çekmek isterim."

"992 milyon liralık eksik işçilik alacağının işçilere ödenmesini sağladık"

Bakan Işıkhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçtiğimiz hafta, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için, Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu topladık. İşçi ve işveren temsilcilerimizle görüşerek, sosyal diyalog sürecini aktif bir şekilde sürdürüyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 2026 yılı asgari ücret miktarının çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı ve makroekonomik dengeleri koruyacak ortak bir noktada belirlenmesi için, komisyon olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'"ni topladıklarını kaydeden Işıkhan, "Burada, ülkemizin 2026–2030 dönemine yön verecek olan, 'Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi'nin hazırlık sürecini başlattık. Bu belge, Türkiye'nin, iş yerlerinde güvenlik kültürünü yükseltmeyi hedefleyen, kapsamlı bir yol haritası olacaktır. 2022 yılı sonunda, İSG hizmeti alan, 166 bin işyeri sayısını, bugün itibarıyla 782 bine çıkardık. Aynı şekilde, İSG hizmeti alan çalışan sayısını, 6 milyon 400 binden, 11 milyon 257 bine çıkardık." dedi.

Bakan Işıkhan, 2025 Aralık ayı itibarıyla, 10 bin 957 iş yerinde rehberlik ve teftiş faaliyeti yürüttüklerinin altını çizerek, "Bu kapsamda, 1 milyon 328 binin üzerinde çalışana ulaştık. Bu incelemeler sayesinde yaklaşık, 992 milyon liralık eksik işçilik alacağının işçilere ödenmesini sağladık. Çalışanın hakkı ve alın teri söz konusu olduğunda, asla tereddüt etmiyoruz. Denetim süreçlerimizde de bu ilkemizden asla taviz vermiyoruz." diye konuştu.

"İstihdamı yıllık ortalama 842 bin kişi artırmayı hedefliyoruz"

Işıkhan, ekim ayında Türkiye'nin istihdamda, tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Buna göre, iş gücümüz, 157 bin kişi artarak 35,8 milyona, istihdam edilenlerin sayısı ise, 185 bin kişi artarak 32,8 milyona yükselmiştir. İşsiz sayısı 27 bin kişi azalmış, işsizlik oranı yüzde 8,5'e gerileyerek son 30 aydır tek haneli seyrini sürdürmektedir. Önümüzdeki üç yılda istihdamı yıllık ortalama 842 bin kişi artırmayı hedefliyoruz. Son verilere göre, gençlerde işsizlik oranının, yüzde 15,6'ya gerilemesi, eğitimde ve istihdamda yer almayan genç oranının, yüzde 25,4'e gerilemesi uyguladığımız politikaların en somut sonuçlarıdır. 2002'den bugüne kadar, 5,5 milyon kadın, 561 bin engelli ve yine yaklaşık 5,5 milyon genç, İŞKUR'un hizmetleriyle, iş sahibi olmuştur."

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhur ittifakı ile bundan sonraki süreçte, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle güçlenen birlik, beraberlik ve kardeşlikle Türkiye'yi daha ileri noktalara taşıyacaklarını belirtti.

Işıkhan, şöyle konuştu:

"Terörsüz Türkiye'nin getireceği yatırım ortamının istihdamda ve çalışma hayatında ne gibi ilerlemeler sağlayacağına yönelik bir örnek vermek istiyorum, Şırnak'ta 2022 yılında işsizlik oranı yüzde 21,5 idi. GABAR petrolleri ile oluşan yatırım ortamı ve İŞKUR hizmetlerimizle 2024 yılında bu oran, yüzde 7,9'a geriledi. Şırnak örneğindeki bu hızlı ve çok önemli iyileşme, Terörsüz Türkiye ile tüm bölgede ve Türkiye'de neden görülmesin? Türkiye'nin her bir karış toprağında, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın gösterdiği, Türkiye Yüzyılı istikametiyle üretmeye, çalışmaya, istihdamı artırmaya devam edeceğiz."

Bakan Işıkhan'ın sunumundan önce, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Ana Sözleşmesi'ne göre, uluslararası çalışma konferanslarında kabul edilen sözleşme ve tavsiye kararları hakkında Bakan Işıkhan'ın TBMM'yi bilgilendireceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okuttu.

Bakan Işıkhan da sunumu öncesinde bilgilendirme yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl haziran ayında düzenlenen 113'üncü Uluslararası Çalışma Konferansı'nda 192 sayılı Çalışma Ortamında Biyolojik Tehlikelerin Önlenmesi ve Bunlara Karşı Korunmaya İlişkin Sözleşme ile sözleşmeyi tamamlayıcı nitelikte 209 sayılı Tavsiye Kararı kabul edilmiştir. Konferans esnasında yapılan oylamada, ülkemiz de söz konusu sözleşme ve tavsiye kararının kabul edilmesi yönünde oy kullanmıştır. ILO Yönetim Kurulu Mart 2022'de gerçekleştirdiği 341'inci Oturumunda biyolojik tehlikelere ilişkin standartlarda boşluklar olduğunu belirterek uluslararası çalışma bürosunu bu hususta yeni standartlar getirmekle görevlendirmiştir."