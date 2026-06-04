Cevdet Yılmaz: Türkiye 100 yılda büyük dönüşüm gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhuriyetimizin ilk yıllarında ekonomik bağımsızlığını güçlendirmeyi hedefleyen Türkiye, geçen yüz yıl boyunca üretim kapasitesini arttıran, sanayi altyapısını geliştiren ve küresel ekonomideki konumunu her geçen gün daha da ileriye taşıyan son derece önemli bir dönüşüm gerçekleştirmiştir" dedi.

Ankara'da Koç Holding'in 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. ATO Congresium'da düzenlenen programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CHP'li Özgür Özel, Rahmi Koç ve çok sayıda siyasetçi katıldı.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı sunucu tarafından okundu. Erdoğan mesajında, "Ömer Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Rahmi Koç, Koç Holding Şeref Başkanı, Koç Topluluğu'nun yüzüncü kuruluş yıl dönümü etkinliğine davetimiz için teşekkür ediyorum. Ülkemizin büyük sanayi ve hizmet şirketlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdüren Koç Topluluğu'nun Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal gelişimle katkılarını kıymetli buluyorum. Bir asra ulaşan tarihinde Koç Topluluğu'nun Türkiye'nin menfaatlerini önceleyen bakış açısı Türkiye vücuda hedefinizde de katkı sağlamaktadır. Bu düşüncelerle Koç Topluluğu'nun 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyor, etkinliğe katılanları en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz programda yaptığı konuşmada topluluğu başarılarından dolayı kutlayarak başarılarının devamının gelmesini temenni ettiğini söyledi. Yılmaz, "Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Ankara Ulus'ta başlayan bu yolculuk geçen bir asır boyunca Türkiye'nin üretim, sanayileşme ve kalkınma hamlelerine eşlik eden son derece önemli bir kurumsal başarı hikayesine dönüşmüştür. 2'nci yüz yüzyılına adım atan Koç topluluğunun gelenekten geleceğe uzanan bu güçlü birikimi yepyeni başarılarla taçlandırmasını temenni ediyorum. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği bir sözü var; 'Siyasi askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa kazanılacak başarılar yaşayamaz ve sürekli olamaz'" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, küresel ekonomideki konumunu her geçen gün daha da ileriye taşıyan önemli bir dönüşüm gerçekleştirmiştir"

Bağımsızlığın yalnızca hukuki bir kavram olmadığını, bir kapasite meselesi olduğunu dile getiren Yılmaz, "Güçlü değilseniz, bir üretim altyapınız yoksa, kurumsal altyapınız yoksa kağıt üstünde bağımsız olsanız da fiili olarak gerçekten bağımsız olamazsınız. Cumhuriyet'imizin ilk yıllarında ekonomik bağımsızlığını güçlendirmeyi hedefleyen Türkiye, geçen yüz yıl boyunca üretim kapasitesini arttıran, sanayi altyapısını geliştiren ve küresel ekonomideki konumunu her geçen gün daha da ileriye taşıyan son derece önemli bir dönüşüm gerçekleştirmiştir" şeklinde konuştu.

"Dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Türk şirketlerinin varlığı, ülkemizin ekonomik potansiyeline ilişkin algıyı da güçlendirmektedir"

Yılmaz, Koç Topluluğunun birçok ülkede faaliyet gösterdiğini belirterek bunun Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Özellikle büyük topluluklarımızın Ar-Ge'ye, inovasyona, girişimciliğe yatırım yapması çok çok kıymetli. Bugünkü dünyada bilgi temeli dediğimiz ekonomilerde, yenilikçi ekonomilerde başka türlü mesafe almamız mümkün değil. Teknoloji odaklı, bilgi odaklı, yenilikçi şirketlerin hızla değer kazandığı bir dünyadayız. Yeşil ve dijital dönüşümün yaşandığı, yapay zekanın hayatın her alanına nüfuz ettiği bir dönemdeyiz. Özellikle büyük şirketlerimizin var olan güçlerine güvenip bu gelişmelerin ıskalamaması gerektiğini Ar - Ge'ye gerekirse baştan kurallar koyup gelirlerinin bir bölümünü Ar-Ge'ye, yeniliğe, girişimciliğe ayırmalarını çok önemli. Dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan farklı coğrafyalarda yatırım yapan, teknoloji geliştiren ve istihdam oluşturan Türk şirketlerinin varlığı ülkemizin üretim kapasitesine, kurumsal birikimine ve ekonomik potansiyeline ilişkin algıyı da güçlendirmektedir" açıklamasında bulundu.

"Cumhuriyet, tüm vatandaşlarına fırsat eşitliği sağlayan bir rejimin adıdır"

Kalkınmanın yalnızca ekonomik gelişimle olmayacağının altını çizen Yılmaz, "Cumhuriyet nerede doğmuş olursanız olun, hangi sosyoekonomik arka plandan, geliyor olursanız olun, hangi etnik kökenden, mezhepten geliyor olursanız olun tüm vatandaşlarına fırsat eşitliği sağlayan bir rejimin adıdır. İşte bu noktada insan odaklı kalkınma kavramını da bu şekilde anlamlandırmak gerekir. Sadece ekonomik gelişme kalkınmayı ifade edemez. Ekonomi, kalkınmanın elbette olmazsa olmaz. Çok önemli bir parçasıdır. Ama kalkınma dediğimiz gelişme dediğimiz kavram ekonomiden çok daha geniş bir kavramdır. ve bu insan odaklı bir şekilde tarif edilmek durumundadır. Kültürüyle, sanatıyla, sağlığıyla, eğitimiyle, kapsayıcılığıyla kalkınmayı farklı bir konuma koymamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Bölgemizde çok daha huzurlu bir ortam oluşturma hedefiyle Türkiye Yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz"

Artık dünyanın yeni bir rekabet yolculuğuna girdiğini aktaran Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yapay zekadan ileri üretim teknolojilerinin dijital dönüşümden veri ekonomisine kadar uzanan geniş bir alanda yeni bir küresel rekabet yaşanmaktadır. Bu yeni dönemde başarı, değişimi doğru okuyabilen, teknolojiye yatırım yapan ve insan kaynağını sürekli geliştiren kurumların olacaktır. Değişime maruz kalmak istemiyorsak değişimi yönetmek durumundayız. Değişimi iyi analiz edip nereye gittiğimizi iyi görüp geleceğimizi önceden planlamak durumundayız. Bu yeni dönemde başarı, değişimi doğru okuyabilen, teknolojiye yatırım yapan ve insan kaynağını sürekli geliştiren kurumların olacaktır. Ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı 'Güçlüysem her dilediğimi yapabilirim' gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz; Hem güçlü hem haklı olmak zorundayız. Bir taraftan farklılıkları, zenginlik olarak görüp ülkemizin iç barışını güçlendirme, iç cephesini güçlendirme, bölgemizde çok daha huzurlu bir ortam oluşturma hedefiyle Türkiye Yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Bu hiç kimsenin tek başına hiçbir kesimin yalnız başına yapabileceği bir iş değil. Hep birlikte bunu başaracağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı