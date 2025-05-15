Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Özbekistan'da Ekonomi Bakanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Taşkent temasları kapsamında Özbekistan Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşit Kuçkarov ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün geldiği Özbekistan'da temaslarını sürdürüyor. Cevdet Yılmaz, bugünkü temasları kapsamında Karma Ekonomik Komisyonu 8. Dönem Toplantısı öncesinde Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşit Kuçkarov ile Taşkent'te bir araya geldi. Görüşmede siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra tarım, enerji, inşaat ve ulaştırma gibi birçok alanda karşılıklı talepler, yatırımları ve ortak projeleri değerlendirildi.

Yılmaz, konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında "Türkiye, Özbekistan'ın en önemli ticaret ortaklarından biri olmaya devam ederken; köklü tarihi bağlarımız ve ortak medeniyetimiz bu iş birliğine güçlü bir zemin oluşturuyor. Kuçkarov'a ve Özbek kardeşlerimize misafirperverlikleri için teşekkür ediyor; ilişkilerimizin her alanda daha da derinleşmesini temenni ediyorum" dedi. - TAŞKENT