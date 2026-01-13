Haberler

Cevdet Yılmaz, Moğolistan ve Japonya'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Moğolistan ve Japonya'nın Ankara Büyükelçileri ile ülkeler arası ilişkileri ve iş birliği imkanlarını değerlendirdi. Ekonomik, kültürel ve savunma iş birliği konularında mutabık kalındı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Masami Tamura'yı kabul etti.

Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Moğolistan'ın Türkiye Büyükelçisi Sayın Gombosuren Munkhbayar ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Sayın Masami Tamura ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde; ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin mevcut seviyesini ve önümüzdeki döneme dair iş birliği imkanlarını kapsamlı şekilde ele aldık. Moğolistan ile güçlü tarihi ve kültürel bağlarımızın stratejik ortaklık düzeyinde daha da derinleştirilmesini; ticaret, enerji, madencilik, altyapı, müteahhitlik, tarım-hayvancılık ve sağlık başta olmak üzere ekonomik iş birliğimizin çeşitlendirilmesini değerlendirdik. Savunma sanayi alanındaki temasların geliştirilmesi, eğitim-kültür iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak mirasımızı yaşatan çalışmaların sürdürülmesi konularında mutabık kaldık" dedi.

Yılmaz, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura ile yaptıkları görüşmeye ilişkin de "Japonya ile Stratejik Ortaklığımızı ileri taşıyacak adımları; Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EPA) müzakereleri, karşılıklı yatırımların artırılması, enerji ve savunma sanayi iş birliği ile üçüncü ülkelerde ortak projeler temelinde ele aldık. Ayrıca NATO-AP4 iş birliği, COP31 süreci ve bölgesel-küresel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye olarak, Asya-Pasifik'ten Orta Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada; karşılıklı saygı, ortak fayda ve sürdürülebilir kalkınma hedefiyle iş birliğini güçlendirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
