Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC ile İş Birliğini Vurguladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanında yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Türkü'nün hürriyeti, hukuku ve refahı milli davamızdır. Bu davaya sahip çıkmaya devam edeceğiz. Her daim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk'ünü yanında yer alacağımızı tekrar teyit etmek istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temaslarda bulunmak üzere KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya geldi. Yılmaz, Ercan Havalimanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel tarafından karşılandı. Yılmaz ve Üstel, karşılamanın ardından basın açıklaması yaptı. Türkiye ve KKTC arasındaki sarsılmaz ilişkilerin ve iş birliğinin önemine vurgu yapan Üstel, "Bugün de bu karşılıklı iş birliği ve ilişkileri daha da üst seviyelere taşımak için bir aradayız. Az sonra Lefkoşa'da çok önemli bir toplantıya katılacağız. Çeyrek asırdır hayata geçirilmemiş KKTC'nin 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın sunuşuna katılacağız. Hükümete geldiğimiz ilk günden itibaren bu ülkede istikrarsızlık yüzünde yıllarca hayata geçirilmemiş pek çok proje ve reform odluğunu söylüyoruz. Beş Yıllık Kalkınma Planı da bunlardan bir tanesidir. Bu son derece önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı. Kalkınma konusunca ciddi deneyim sahibi olan Yılmaz'ın da kendileri ile aynı duyguları paylaştığını kaydeden Üstel "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak kendi ayakları üzerinde duran, dünya ile kucaklaşan ve dünya ile yarışan bir devlet olmak istiyorsak kalkınmamızı hızlandırmalıyız ve bunu planlı şekilde yapmalıyız. Her şeyden önemlisi bunu planlı bir şekilde yapmalıyız. Hedefimiz güçlü, istikrarlı, planlı ve sürdürülebilir kalkınma hedefini yakalamış bir KKTC" dedi.

"Muhtarlarla Buluşacağız"

Halka hizmet noktasında önemli bir toplantı gerçekleştireceklerini belirten Üstel, "Bugün aynı zamanda, eli ile, gözü ile, yüreği ile halka dokunan muhtarlarımızla da bir toplantı yapacağız. Bu toplantıyı da son derece önemsiyoruz. Hükümetimizi kurduğumuz günden bugüne, Türkiye ile karşılıklı sevgi, saygı ve iş birliğine dayalı ilişkilerimizi en üst seviyelere çıkardık. Böyle de devam ediyoruz. Bugün aynı zamanda ülkemizde devam eden projelerin geldiği aşamaları da ele alacağız. Aynı zamanda yeni projelerimizi ne zaman başlatacağımız üzerinde duracağız. Hastane projelerimiz başladı, devam ediyor. Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Projesi, Girne Doğu Çevre Yolu Projesi, Karpaz'a yol projesi gibi projeler gündemimizde olacak" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Binası tamamlanmak üzere"

Üstel, yeni Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binasının kısa sürede tamamlanacağını belirterek, "Artık tamamlanması gün meselesi olan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin bir simgesi haline dönüşerek yüzyıllar boyunca varlığını koruyacak yeni Cumhurbaşkanlığı ve yeni Meclis binamızın projesi var. bu yıl ve 2026 yılı içerisinde hayat bulacak pek çok projemiz vatandaşlarımızın direkt hayatına dokunacak. Özellikle yol projeleri, hastane projeleri, eğitim, tarım, su ve enerji projeleri ülkede yaşayan herkesin hem hayatına dokunacak hem de hayat seviyesini yükseltecek. Dolayısıyla bu ziyaretin tarihi bir ziyaret olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Yılmaz: "Bugün de bu karşılıklı iş birliği ve ilişkileri daha da üst seviyelere taşımak için bir aradayız"

Cevdet Yılmaz ise, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz ilişkiler ve iş birliğini hatırlatarak "Bugün de bu karşılıklı iş birliği ve ilişkileri daha da üst seviyelere taşımak için bir aradayız" dedi. Üst düzey temaslarda bulunacağını kaydeden Yılmaz, "Kıbrıs Türkü'nün refahını artıracak projeleri, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi ele ele alacağız. KKTC Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Lansmanına katılacağız" dedi.

Kalkınma planlarının önemine değinen Yılmaz, "Türkiye olarak, bu planın hayata geçirilmesi için her alanda destek vermeye ve iş birliğimizi derinleştirmeye kararlıyız. Bunların yanı sıra Kıbrıs meselesi bağlamında son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirecek, önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunacağız. Bu görüşmelerimizin sonrasında ise Kıbrıslı muhtarlarımız ve gençlerimizle buluşmalar gerçekleştireceğiz" dedi. Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) kongresine katılacağını kaydeden Yılmaz,

"Kıbrıs Türk halkının geleceğinin teminat altına alınması ve refah seviyelerinin yükseltilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla devam ettireceğiz. Kıbrıs Türkü'nün hürriyeti, hukuku ve refahı milli davamızdır. Bu davaya sahip çıkmaya devam edeceğiz. Her daim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk'ünü yanında yer alacağımızı tekrar teyit etmek istiyorum. Anavatan ve Garantör Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini ve refahı bizim için vazgeçilmezdir" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA