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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen ikili, görüşme öncesi basın açıklaması düzenledi. Sözlerine KKTC'de seçimleri kazanan Ulusal Birlik Partisi'ni tebrik ederek başlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Önümüzdeki süreçte partinizi ve temsil ettiğiniz değerleri daha da yukarılara taşıyacağınıza yürekten inanıyorum. Bu yeni dönemde size ve ekibinize başarılar diliyorum. Demokratik olgunluk içinde demokratik bir rekabet yaşandı. Demokratik rekabet varsa kaybeden olmaz. Herkesin kazandığı bir süreç oldu diye inanıyorum. Ulusal Birlik Partisi'nin birlik ve beraberlik içinde Kıbrıs Türküne hizmete devam edeceğine yürekten inanıyorum. Değerli basın mensupları Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda bir kez daha ifade ettikleri üzere uluslararası toplum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımalı, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurulmalıdır. Uzun zamandır devam eden haksız ambargolar, yaptırımlar, izolasyon çabaları son bulmalıdır. Adada varılacak bir çözümün bölgesel açıdan da son derece olumlu etkileri olacağı aşikardır. Sizlere buradan bir kez daha vurgulamak isterim ki anavatan Türkiye her daim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında duracak, adil ve kalıcı bir çözüm için garantör devlet olarak elinden geleni yapacaktır. İktisadi ve mali iş birliği anlaşması çerçevesinde Sayın Başbakan ve UBP Genel Başkanı Yüksel ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve bilhassa yapısal reformlar üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Tüm hükümet ortakları ile de istişare içindeyiz. KKTC'nin yarınları için fikir birliği içinde, gönül birliği içinde hareket ediyoruz. Ben de 6-7 Eylül 2024 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmiştim, Sayın Başbakanın misafiri olmuştum. ve ziyaret esnasında Sayın Başbakan ile de kapsamlı görüşmeler yapmıştık. Bu karşılıklı ziyaretler ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin ne kadar kapsamlı olduğunun da bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

KKTC'nin her alanda kapasitesinin güçlendirilmesinin, kendi kendine yeten ve üreten, sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olmasının öncelikleri arasında olmaya devam edeceğini vurgulayan Yılmaz KKTC'de ortaklaşa yürütülen projeler başta olmak üzere siyasi ve ekonomik gelişmeleri birlikte değerlendireceklerini dile getirdi. Görüşmelerde iki ülke arasında kurularak çift yönlü enerji taşınmasına imkan verecek ve Türkiye'nin arz güvenliğini kalıcı olarak sağlayacak kablo ile elektrik projesinin fizibilite raporunun üzerinden geçeceklerini söyleyen Yılmaz, yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi hizmet binaları projelerinde gelinen aşamayı da konuşacaklarını belirtti.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise, "Biz ana vatanımızla tam yol ileriye yol alıyoruz. Hemen Akdeniz'in göbeğinde ve Kuzey Kıbrıs'ın komşu tarafı Güney Kıbrıs'ta barut fıçısı olurken ve İsrail, Filistin, Gazze savaşı bütün şiddetiyle devam ederken ve şimdi genişleyerek Lübnan'a sıçrarken ve oradaki soykırım devam ederken çoluk, çocuk, yaşlı, kadın demeden bombalar altında can verirken maalesef dünya bunu izliyor. Ne Güvenlik Konseyi ses çıkarıyor, ne asli görevi olan Birleşmiş Milletler ne de Avrupa Birliği'nden ses yok. Yalnız Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti yardım elini uzatıyor. Ondan sonrası yok. Biz bunları 1974 öncesi yaşadık. Aynı zulümleri, aynı baskıları Rumlardan gördük. Bizim o zaman Filistin'den bir tek farkımız vardı. Bizim ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti vardı. ve 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'ndan sonra barışın ülkeye gelmesiyle hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk insanımız huzuru, güveni, barışı kazanmış hem de Güney Kıbrıs'a barışı kazandırmıştır" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİDAYET TÜRKYILMAZ - Politika

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