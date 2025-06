Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Hedef aldatıcı değil, kalıcı bir refah artışı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tv100 ekranlarında gündemin sıcak gelişmelerini değerlendirdi.

İşte Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından önemli satırbaşları:

FERDİ ZEYREK'İN YASA BOĞAN VEFATI

"Yerel seçimlerden önce Manisa ziyaretimde Cuma namazı sonrası vatandaşlarla otururken yanıma geldi ve kendisini tanıttı, 'Siz bizim de Cumhurbaşkanı Yardımcımızsınız, dedi.' Böyle de bir anımız oldu kendisiyle.

Arayarak taziyelerimi de ilettim, tekrar başları sağ olsun diyorum.Hep beraber soruşturmanın da sonucunu bekliyoruz. Çocuklarına ve ailesine de Allah sabırlar versin, diyorum.

"İSRAİL'İN YAPTIĞI KORSANLIK"

İsrail işlediği suçlara bir yenisini daha ekledi. Bu tamamen hukuk dışı bir müdahale. Netanyahu hükümeti her türlü insanlık dışı eylemi gerçekleştiriyor. Bu manzaralar insanlığın vicdanını kanatıyor. Bir insanlık ittifakında da bahsetmemiz lazım. Orada insanlık ve insanlık değerleri katlediliyor. İsrail'in bir an önce bu insanlık dışı muamelelerden vazgeçmesini ve bölgede bir an önce iki devletli bir çözüm ve anlaşmaya varılmasını istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak da mazlum Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha söylemek istiyorum.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir başarısı. Şehitlerimize, şehit yakınlarımıza, gazilerimize, gazi yakınlarımıza da yine şükranlarımı sunuyorum. Onların fedakarlığıyla buraya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla da bu süreç gündeme geldi. Bölgemiz bölgenin en stratejik kritik bölgelerinden biri. Bölgemizdeki çeşitli tuzaklara düşmemek için iç huzur son derece önemli.

Artık çok önemli bir döneme girmiş durumdayız. Türkiye artık çok farklı bir atmosfere girmiş olacak. Terör tamamen ve kalıcı bir şekilde gündemden çıkmış olacak.

Terör kalkınmanın ve demokrasinin düşmanı. Terörün olduğu yerde hiçbir özgürlüğünüz olmaz, temel haklarınızı yaşayamazsınız. Terörün olmadığı bir ortam çok farklı bir atmosfer oluşturur.

Terörün çok büyük maddi maliyetleri de var. Farklı varsayımlarla hesaplar da yapılıyor. Yakın zamanda yapılan bazı hesaplara göre 2 trilyon dolara kadar maliyet hesaplamaları var. Bu çok önemli bir kalkınma meselesi aynı zamanda. Terörün zararı gibi ortadan kalkmasının da ciddi faydaları var. Doğu ve Güneydoğu'nun uzun zamandır kullanılamayan potansiyeli devreye geçecek.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Öncelikle şunu tespit etmemiz lazım. Bizim mevcut anayasamız bir darbe anayasasıdır. Türkiye, cumhuriyetin 2'nci yüzyılına girmiş durumda. Bir taraftan 15 Temmuz'la vesayeti tasfiye etmiş bir ülkeyiz. Sivil otoritenin tamamen hakim olduğu tarih 15 Temmuz sonrası çok daha net ortaya çıktı.

Türkiye artık eski Türkiye değil. Bu darbe anayasası utancından Türkiye'nin kurtulması ve sivil bir anayasanın yapılabilmesi lazım. Bu partiler üstü bir mesele. Türkiye'yi sivil ve özgürlükçü bir anayasa yakışır. Yeni anayasa da ortak akıl ve vicdanla olacak.

Bunu çeşitli bahanelerle farklı yerlere çekmeye çalışanlar da Türkiye'ye haksızlık yapıyorlar. Yapmaları gereken kabul etmedikleri konuları ortaya koymak ve ortak akılla, müzakereyle bu işlerin olgunlaştırılması.

İNFAZ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN TARTIŞMALAR

Mevcut infaz düzenlemesi ne getiriyor hatırlatmakta tekrar fayda var. İnfaz düzenlemesinde toplumdaki cezasızlık algısını ortadan kaldıracak önemli değişiklikler var. Bunun dışında kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve hastalar için bu düzenlemede iyileştirici düzenlemeler var.

Kovid düzenlemesi ise ayrı bir başlık. Kovid döneminde de birtakım düzenleme ihtiyaçları doğmuştu. Burada şöyle bir argüman var. Aynı tarihte 2 kişi suç işliyor örneğin. Birinin hükmü daha erken belirleniyor. Hükmü daha erken belirlenenler kovid yasalarından faydalandılar. Aynı tarihte suç işleyip karar süreci uzayanlar bundan faydalanamadılar. Bu konuya ilişkin hususlar önümüzdeki süreçte Meclis'imizin takdiridir.

ENFLASYONDA TEK HANE HEDEFİ

Geçen yılın mayıs ayında 75,5 olan yıllık enflasyon oranı, bu yılın mayıs ayı itibarıyla 35,4'e düştü. Yani 40 puanın üzerinde iyileşme var. 12 aydır üst üste bu yıllık oran düşüyor. En son 1,5 gibi bir rakam çıktı. Bu OVP programımızın bir başarısı. Önümüzdeki 6 aylık dönemde de bu eğilimin devam etmesini bekliyoruz ve yıl sonu itibarıyla da 20'li rakamları konuşmayı hedefliyoruz. Gelecek yıl 10'lu rakamlar ve bir sonraki yıl ise tek haneye düşmeyi hedefliyoruz.

Hedef aldatıcı değil, kalıcı bir refah artışı. Hangi göstergeye bakarsanız bakın Türkiye ekonomisi istikrarını artırıyor, sağlıklı bir büyüme yapısı geliştiriyor ve her geçen yıl bu hedeflerine daha fazla yaklaşıyor.

SOSYAL KONUT ÜRETİMİ KİRALARI DÜŞÜRÜR MÜ?

Sosyal konut hem gelir dağılımına katkı sunar, sonuçta arzı artırıyorsunuz. Gıda, konut, enerji ve lojistik başta olmak üzere arz yollu politikalarla yolumuza devam ediyoruz.

DESTEK PAKETLERİ EKONOMİYE CAN SUYU OLACAK MI?

Bizim programımızda selektif bir yaklaşım zaten var. Çiftçilerimizin, esnafımızın ödediği faizin yüzde 50'sini devlet olarak biz karşılıyoruz. İhracatçılarımıza yüzde 29 faizle ihracat kredisi sağlıyoruz. Belli kesimlere dönük selektif uygulamalarımız zaten var.

Burada emek yoğun sektörlerimiz var mesela. İstihdam yoğunluğu daha fazla ve iş gücü olan… Son dönemde mesela istihdamını koruyan KOBİ'lere çalışan başına 2 bin 500 destek vereceğimizi duyurduk. Diğer yandan geçen Hazine ve Maliye Bakanımız açıkladı. KOBİ'lere 30 milyar TL'lık ek imkan oluşturuldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız geçen günlerde paylaştı. Yeni teşvik sistemi. Örneğin İstanbul'da tekstil sisteminin atıl makineleri var. Bu makineleri başka bir bölgeye taşırsa kullanılmış makine olsa bile en az 50 istihdam üretmek kaydıyla yeni teşvikler vereceğiz bu yeni teşvik sisteminde.

ABD VE ÇİN'İN TİCARET SAVAŞLARI

Bu sadece ABD ve Çin arasındaki bir konu değil. Biden döneminde de çok farklı bir hava yoktu. Dünya korumacılık eğiliminde hareket ediyor biraz daha. ABD'de de bu durum böyle. Eski küresel düzende değiliz. Eski düzende büyümeden daha çok ticaret olurdu. Dünya büyümesi 3,5 iken dünya ticareti 4-5 artardı. Daha açık bir piyasa vardı. Bugün gelinen noktada bu sene İMF dünya büyümesi 2,8 olacak diyor. Dünya ticareti ise sadece yüzde 1,7 artacak diyor. Dünya Ticaret Örgütü eksiye gidecek diyor. Dünyada içe kapanmanın arttığı, korumacı eğilimlerin yükseldiği bir dönemdeyiz ve bu dönem de kendine özgü belirsizlikler içeriyor. Biz de bu dönemi yakından takip ediyoruz. Fırsatlar ve tehditleri yakın takipteyiz bu anlamda.

BELEDİYELERE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Ben bu yolsuzluk soruşturmalarını siyasi bir alana çekmeyi doğru bulmuyorum. Geçtiğimiz dönemde şöyle bir şey oldu. Ortada bir seçim yokken daha 3 yıl var seçimlere, İmamoğlu kendini Cumhurbaşkanı adayı ilan etti, şehir şehir dolaşmaya başladı.

Niye böyle yapıldı? Bu gelen süreci 'Ben aday oldum diye bunlar başıma geldi' diye algı oluşturduklarını düşünüyorum. Burada kararı verecek olan yargıdır. Yargının kararını beğenmeyebilirsiniz ama saygı duymak zorundasınız.

Kurultay tartışmalarında da şikayet eden de CHP, mağdur olan da CHP'li, mağdur da CHP'li. CHP kendi içindeki kavgaya kutuplaştırma yapmamalı."