Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala için taziye mesajı yayımladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala için taziye mesajı yayımladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.' ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala için taziye mesajı yayımladı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.