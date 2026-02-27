Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Malatya İl Başkanlığınca düzenlenen "İftar ve Vefa Programı"na katıldı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyle Terörsüz Türkiye, bugün artık bir devlet politikasına dönüşmüş durumdadır." dedi.

Yılmaz, AK Parti Malatya İl Başkanlığının Nikah Sarayı'nda düzenlediği "İftar ve Vefa Programı"nda teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Yılmaz, yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının 3 yıl gibi kısa bir sürede sarıldığını, 455 bin konutun hak sahiplerine verildiğini, 120 bini bulan konut yapımıyla Malatya'nın da yeniden güçlü şekilde inşa edildiğini söyledi.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığını kurduklarını, kentsel dönüşümü karalamaya çalışanların olduğunu, bu dönüşümün lüks değil hayat kurtaran ihtiyaç olduğunu dile getiren Yılmaz, "Hiçbirimiz, vatandaşımızın hayatıyla oynama hakkına sahip değiliz. Şu veya bu sebeple kentsel dönüşüme engel olanlar, deprem sonrasında yaşanan acıların da vebalini taşımak durumundadır. Hep birlikte inşallah bu yaşadıklarımızdan da gerekli dersleri çıkararak çok daha hızlı şekilde tüm Türkiye'de bu dönüşümü yapmak durumundayız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal seferberlik ilan ettiğini ve 500 bin konut inşa edileceğini anlatan Yılmaz, Malatya'da da 9 bin 600 konut yapılacağını söyledi.

" Türkiye'nin istikameti bellidir"

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 23 yılda büyük dönüşümlere imza attığını dile getirdi.

"Demokraside, kalkınmada Türkiye, çok farklı bir seviyeye geldi. Sıkıntılar, sorunlar yok mu? Dünya durdukça bitmez." diyen Yılmaz, şöyle konuştu:"

"Bütün ülkelerde var. Hele hele içinden geçtiğimiz o dünyanın zorlu şartlarında savaşlar da var, jeopolitik gerilimler de var. Ekonomik rekabeti de görüyorsunuz. Korumacılık, her ülke kendi çıkarlarını en öne almış durumda. Bir mücadele var. Özellikle biz de şunu hep söylüyoruz: AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak vatandaşın önceliği neyse bizim de önceliğimiz odur. Vatandaşın talep ve beklentileri, bizim siyasetimizin rotasını çizer. Bugün de vatandaşımız enflasyondan şikayet ediyor. Biz de bunu birinci öncelik haline getirmiş durumdayız. Bir taraftan büyümemizi, istihdamımızı da belli dengede koruyarak, diğer dengeleri de gözeterek enflasyonu kademeli bir şekilde aşağıya düşürüyoruz. Yüzde 75 küsürlerden yüzde 30'a kadar geriledi."

Önümüzdeki dönemde önce yüzde 20'nin altı, sonra da tekrar tek haneli rakamlara ulaşmak ana hedefimiz. Bu yönde politikalarımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Zaman zaman elimizde olmayan birtakım sebeplerle, kontrol edemediğimiz birtakım sebeplerle bir ay, üç ay gecikmeler olabiliyor ama burada da hemen altını çiziyorum: Önemli olan istikamettir, nereye doğru gittiğimizdir. Türkiye'nin istikameti bellidir. Daha düşük enflasyon, daha düşük faizler, daha istikrarlı finansal ortam, buna doğru gün gün gidiyoruz."

"Güç siyasetinin ön plana çıktığı bir dünyadayız"

Türkiye Yüzyılı hedefini vurgulayan Yılmaz, "Bu hedefleri Allah'ın izniyle birer birer sizlerle birlikte hayata geçireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, zor bir dönemde olduklarını belirterek, "'Ben güçlüysem her istediğimi yapabilirim, benim için hukuk yok, benim için ahlak yok.' diyenlerin sesinin çok daha fazla çıktığı bir dünyadayız. Biz, bunu elbette tasvip etmiyoruz ama gerçekleri de görmemiz lazım. Böyle bir güç siyasetinin ön plana çıktığı bir dünyadayız. Fırtınalı bir dünyadayız. Rekabetin yoğunlaştığı, çatışmaların arttığı bir dünyadayız. Liderlik, her zaman önemlidir ama özellikle bu tür fırtınalı dönemler, dünyanın karışık dönemlerinde, güç mücadelelerinin yoğunlaştığı dönemlerde güçlü liderlik, dirayetli liderlik, tecrübeli kadrolar, her zamankinden daha önemlidir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutlayan Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza Cenabıallah, uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin. Böyle liderlerin kıymetini varken bilmek lazım. Her zaman olmuyor. 'Allah razı olsun' diyorum. Bütün bu ülke için, bu millet için ve mazlumlar için, insanlık için yaptığı hizmetler ve çalışmalardan dolayı." dedi.

"İç cephemizi kuvvetlendirerek yolumuza devam ediyoruz"

Terörsüz Türkiye hedefine değinen Yılmaz, "Türkiye olarak bu süreçte, dünyanın bu zor döneminde iç cephemizi kuvvetlendirerek yolumuza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Terörsüz Türkiye diyoruz, Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Alevi'si, Sünni'siyle, bu toplumda kim varsa birlik içinde, beraberlik içinde, kardeşlik içinde çok daha güçlü bir Türkiye inşa edelim diyoruz." ifadesini kullanan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:"

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyle Terörsüz Türkiye, bugün artık bir devlet politikasına dönüşmüş durumdadır. Sayın Devlet Bahçeli'nin bu konuda ezber bozan, hiçbir siyasi maliyet düşünmeden, sadece ülkenin, milletin geleceği için ortaya koyduğu yaklaşım çok çok kıymetlidir. Diğer tüm çalışmalar, Meclisimizde, özellikle Meclis Komisyonumuzda birçok partiden milletvekilinin bir araya gelip ortak akılla bir rapor ortaya koymaları, o da gerçekten çok değerli. İnşallah böyle şeylerin sayısı artar çünkü her konuda da tartışmanın anlamı yok. Siyasette tamam, tartışacağımız konular var ama bazı konular var ki bütün partilerin bir araya gelmesi lazım. Ortak aklın devreye girmesi lazım. Bu, öyle bir konu. Burada katkıda bulunan muhalefet partilerine de teşekkür ediyorum. Güzel bir çalışma oldu."

Bizim gideceğimiz yol belli. Silahın olmadığı, kavganın olmadığı, demokratik siyasetin güçlendiği, kimin ne diyeceği varsa demokratik siyaset içinde bunu ifade edeceği, kim toplumu demokratik ortamda neye ikna ediyorsa o yönde politikaların gelişeceği bir ortam. Silahların gölgesinden kurtulmuş bir şekilde bütün partilerin, istisnasız Türkiye partisi olarak demokratik bir ortamda siyasetlerini yapmalarıdır. Bundan Türkiye kazanır. Bu gelişmeden 86 milyon kazanır, herkes kazanır. Bakın, bir hesaba göre terör nedeniyle uğradığımız kayıp, doğrudan ve dolaylı maliyetini hesapladığınızda 2 trilyon doların üzerinde. Bu kaynaklar niçin buraya gitsin?"

Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşılmaması için içeride ve dışarıda provokasyonların ve dezenformasyonların olabileceğine işaret eden Yılmaz, "Ben inanıyorum ki bu millet ferasetiyle, basiretiyle bu provokasyonlara da dezenformasyonlara da prim vermeyecektir. Biz, kadim kardeşliğimizle, birlik, beraberliğimizle çok daha güçlü ülke olarak birliğini, kardeşliğini çok daha pekiştirmiş bir ülke olarak geleceğe yürüyeceğiz. Herkesin farklılıklarına da saygı göstereceğiz. Kimliğine, mezhebine, etnik yapısına, rengine, şekline saygı göstereceğiz. Bir arada yaşama şuuru içinde, kardeşlik şuuru içinde geleceğe yürüyeceğiz." şeklinde konuştu.