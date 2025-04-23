Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: ABD ile müzakere süreçlerine başladık

CUMHURBBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yüzde 10'luk gümrük vergisi tarifelerine ilişkin, "Türkiye olarak ABD ile müzakere süreçlerine başladık. Ticaret Bakanımız muhatapları ile telefonla olsun ya da önümüzdeki süreçlerde yüz yüze olsun birtakım görüşmeler planlıyor. Bu görüşmelerin neticelerini bekliyoruz. Bize ilk aşamada yüzde 10 gibi bir tarife uygulandı. En düşük tarife ve nispeten daha olumlu bir tablo çiziliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'nin açılışının 105'inci yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen, '23 Nisan Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılmaz, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yüzde 10'luk gümrük vergisi ile ilgili, "Biliyorsunuz son dönemlerde Sayın Trump'ın gelmesiyle birlikte ABD, ticaret konusunda özellikle de tarifeler ile ilgili yeni adımlar attı. Bu durum da dünyada belirsizlik oluşturdu. Bir yandan sonuçları belli olmayan müzakere süreci var. Diğer yanda Çin ve Avrupa Birliği gibi çok büyük ekonomilerle nasıl bir denge kurulacağı da belirsizliğini koruyor. Belirsizlik ortamının getirdiği etkiler var. Büyüme tarafında küresel ölçüde baktığınızda aşağı yönlü riskler maalesef daha güçlü görünüyor. Dünya enflasyonu açısından baktığınızda ise emtia fiyatları özellikle bir düşüş söz konusu, bu da tabii emtia ithal eden ülkeler açısından olumlu bir durum. Türkiye bu konuda petrol ve emtia ithal eden bir konumda olduğu için bu yeni konjöktür enflasyon açısından bizim lehimize bir durum, özellikle de enflasyon açısından lehimize bir durum. Ancak büyümenin aşağı yönlü revizyonu da dış talebi aşağıya çekmek suretiyle ihracat üzerinde tabii baskı oluşturuyor. Bu dengelerin artısı ve eksisine bakmak lazım, biz de ilgili bakanlarımızla birlikte süreci yakından takip ediyoruz. Müzakereleri ve bu gelişmelerin dünya ekonomisine etkilerini takip ediyoruz. Türkiye olarak şöyle bir durumumuz da var, ekonomide iç piyasamız daha ağırlıklı, dolayısıyla bu dönem nispeten bu anlamda daha etkisiz olacaktır diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'ABD İLE ARAMIZDA DENGESİZ TİCARET TARTIŞMASI YOK'

İhracatın etkilenmemesi için yapılan çalışmalardan bahseden Yılmaz, "Türkiye olarak ABD ile müzakere süreçlerine başladık. Ticaret Bakanımız muhatapları ile telefonla olsun ya da önümüzdeki süreçlerde yüz yüze olsun birtakım görüşmeler planlıyor. Bu görüşmelerin neticelerini bekliyoruz. Bize ilk aşamada yüzde 10 gibi bir tarife uygulandı. En düşük tarife ve nispeten daha olumlu bir tablo çiziliyor. Müzakere ediyoruz bir taraftan da geçmişte Trump'ın ilk döneminde Cumhurbaşkanımız ile belirlediği bir hedef vardı, 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bir taraftan da bu hedefi yeniden ortaya koyuyoruz, dolayısıyla ticaret hacmini artırmaya çalışıyoruz. İki tarafın da kazanabileceği şekilde, kazan kazan anlayışıyla hareket ediyoruz. Bizim ABD ile ticaretimize bakarsanız henüz hedefimizin 3'te 1'inde ve dengeli bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bizim aramızda dengesiz ticaret tartışması yok. Dolayısıyla daha rahat bir şekilde yeni hedefler ortaya koyabileceğimiz bir çerçeve olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

'YAKINDAN İZLİYORUZ'

Yılmaz, ticaret savaşlarının kurallara dayalı uluslararası ticaret sistemine meydan okuduğunu ve yeni bir ticaret rejiminin başladığını söyledi. Yılmaz, "Biz Türkiye olarak her alanda olduğu gibi ticaret alanında da dengeli bir yaklaşımı savunuyoruz. Herkesin kazançlı çıkacağı bir uluslararası sistemin oluşacağı bir düzeni savunuyoruz. Bizim için en önemli konulardan bir diğeri ise Avrupa Birliği, Avrupa Birliği bizim temel ihraç pazarımız dolayısıyla Birlik ile ABD arasındaki ilişkiler ve Birliğin alacağı kararlar bizim için son derece önemli. Bir diğer faktör ise Çin, ABD ile müzakereleri sonucuna bağlı olarak Çin, Amerikan pazarında kaybettiğini başka pazarlarda telafi etme çabasına girişirse bu da rekabeti artırıcı bir unsur olacak. Yani birçok boyutu olan bir hadiseden bahsediyoruz. Bunların net etkisini önümüzdeki dönemlerde göreceğiz, yakından izliyoruz" dedi. Yılmaz, ABD'nin Türkiye ürünlerine karşı getirdiği gümrük vergisine karşı Türkiye'nin karşılık verme ihtimalini yürütülen müzakere süreçlerine bağlı olduğunu ekledi.

'NÜFUS KONUSU ÇOK HAYATİ BİR KONU'

Geçen haftalarda Türkiye genelini etkileyen zirai don olayının enflasyona etkisinin sınırlı olacağını vurgulayan Yılmaz, nüfus politikaları ile ilgili soruya ise "Nüfus Politikaları Kurulu oluşturuldu. İçerisinde tüm bakanlıkların yer aldığı sekretaryasını ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız yürütüyor. Nüfus konusu çok hayati ve çok boyutlu bir konu, dolayısıyla Kurul, politika geliştirerek uygulamaya destek olacak. İlk toplantımızı yapmıştık. Aile ve Gençlik Fonu'nun 81 ile yaygınlaştırılması kararı verilmişti, etkilerini sahada görmeye başladık. Doğum yardımları destekleri açıklandı ve uygulanmaya başlandı. Yeni dönemde farklı politikalar da geliştireceğiz. Geçtiğimiz hafta teknik düzeyde bir toplantı yaptık. Haziran ayında asıl toplantımızı bakanlarla birlikte yapacağız. Yaptığımız teknik toplantıda çalışma grupları oluşturduk. Haziran ayına kadar bu çalışma grupları bize olası politika önerilerini sunacaklar. Bizler de o toplantıda bunları değerlendireceğiz. Sağlık, eğitim, ekonomik destekler, çalışma hayatı, iletişim ve kültür gibi çok boyutlu çalışma grupları oluşturduk" değerlendirmesinde bulundu.