Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye her zaman barışın yanındadır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir. Türkiye her zaman savaşın değil barışın yanındadır. Çatışmanın değil diplomasinin tarafındadır. Kaos ve kargaşanın değil huzur ve istikrarın safındadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'AK Parti Önceki Dönem Milletvekilleri, MYK Üyeleri ve Grup ile İftar' programına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "Bizim yegane amacımız binlerce yıllık bir medeniyete, köklü bir devlet geleneğine, muazzam bir hayat bilgisine sahip bu millete hayırlı hizmetlerde bulunmak, hayırlı eserler kazandırmak, geleceğe hayırla yad edilecek hoş bir sada bırakmaktır. Bismillah deyip yola çıktığımız ilk günden beri hep bu anlayışla çalıştık. Halka hizmet hakka hizmettir düsturuyla hiçbir ayrım yapmadan aziz milletimizin hizmetkarı olduk. Karşılaştığımız bütün zorlukları, milletimizin desteği ve duası sayesinde sizlerle beraber aştık. 'Yeter söz de karar da milletin' diyerek sözü de kararı da asıl ve asil sahibine yani milletimize tebliğ ettik. Demokrasiye, milli iradeye, hak ve özgürlükler üzerine düşen gölgeleri sizlerle beraber kaldırdık. Gezi kalkışmasından 17-25 emniyet yargı kumpasına, 15 Temmuz darbe ve ihanet teşebbüsüne milletin iradesini ve istikbalini hedef alan saldırıları aynı şekilde beraber savuşturduk. Eğitimden ulaşıma, sağlıktan emniyete, savunma sanayinden, adalete, her biri sessiz devrim niteliğindeki dev adımları sizlerle beraber atlattık. Milletimizin her bir ferdinin, bu devletin eşit ve onurlu bireyleri olarak kendilerini özgürce ifade edebildiği bir Türkiye'yi sizlerle beraber inşa ettik. Türkiye'yi şaha kaldırdık. Bu ülkeyi sizlerle birlikte kanatlandırdık. Varsın birileri halen görmemekte ısrar etsin. Ortak çabalarımızla bugün Türkiye her zamankinden daha zengin, daha özgür, daha çoğulcu, demokrasisi daha güçlü bir ülkedir. Bugün hamdolsun bölgesinin istikrar adası olarak, günden güne yıldızı parlayan bir yaşıyoruz. Bu yol Türkiye'nin yol, bu yol milletimizin yolu diyerek çıktığımız merkezinde eser ve hizmet siyaseti olan kutlu yolu yaklaşık 25 yıldır birlikte yürüyoruz. Hem ülkemizin hem bölgemizin önünde kardeşlikle, huzurla ve istikrarla dolu bembeyaz bir sayfa açacağımız Terörsüz Türkiye hedefimizi de çağa damgamızı vuracağımız Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu da inşallah yine sizlerle ve milletimizle birlikte hayata geçireceğiz" diye konuştu.

'BİZ ORTAYA HİZMET KOYAN ERDEMLİLER HAREKETİYİZ'

AK Parti'nin her şeyden önce bir dava hareketi olduğunu kaydeden Erdoğan, "Dava adamının eskisi, emeklisi, kendi köşesine çekilmişi olmaz. Dava adamı her zaman sahadadır. Aklıyla, gönlüyle, çalışmalarıyla yol ve mücadele arkadaşlarının yanındadır. Bu çatı altında küslüğün, dargınlığın, kırgınlığın yeri yoktur ve olamaz. Biz yalnızca günü kurtaran, günü birlik politika üreten bir kadro değiliz. Biz ortaya eser koyan, hizmet koyan, vizyon koyan, geleceğe dönük projeksiyonu olan bir erdemliler hareketiyiz. Sizler her biriniz benim yol ve dava arkadaşım olduğunuz kadar aynı zamanda bu partinin kendisi, omurgası ve ortak aklısınız. Sizler aynı zamanda çok köklü bir tecrübenin sahiplerisiniz. Bu tecrübeyi partimizin farklı kademelerinde görev alan genç kardeşlerimize aktarmanız, bilginizle, deneyiminizle onlara adeta siyasi mentörlük yapmanız tabiri caizse siyasi koçluk yapmanız, onlara yol göstermeniz çok çok önemlidir. İç cephemizin tahkim edilmesinde ahdimizin, kavlimizin, kardeşliğimizin güçlendirilmesinde sizlere önemli görevler düşüyor. Aynı şekilde yeni kuşaklarla köprü kurmak üye sayısı 11,5 milyonu aşan AK Parti ailesini daha da genişletmek noktasında sizlerden katkı beklediğimin altını özellikle çizmek istiyorum. Yeni Türkiye'yi sizlerle birlikte kurduk, Türkiye Yüzyılını da yine inşallah sizlerle ve gençlerimizle birlikte hem de tüm cephelerde en güçlü şekliyle hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

'COĞRAFYAMIZ FELAKETE SÜRÜKLENMEKTEDİR'

Bölgeyi kana ve gözyaşına boğan sarsıntıların şiddetinin İran'a yönelik saldırılarla arttığını dile getiren Erdoğan, "Bölgeyi terörize ederek güvenliğini sağlayacağını düşünen İsrail, bir yandan Gazze'de zaten uymadığı ateşkesi hiçe sayarak saldırılarını yoğunlaştırırken diğer yandan da Lübnan'ı işgal girişimine başlamıştır. Coğrafyamız kibir sendromuna kapılmış bir katliam şebekesinin elinde yavaş yavaş felakete doğru sürüklenmektedir. Her geceyi sığınaklarda geçiren İsrail halkı bile Holokost'tan sonra başlarına gelen en büyük felaketin Netanyahu olduğunu artık açıkça dile getirmektedir. Dalga boyu giderek artan bu sarsıntıların etkilerine sadece coğrafyamızda değil; ekonomiden ticarete, turizmden enerjiye birçok alanda, tüm dünyada şahit oluyoruz. Küresel ekonomi Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonraki en belirsiz günlerini yaşıyor. Savaşın uzaması durumunda dünyanın nereye savrulacağını tam olarak kimse kestiremiyor" dedi.

'TÜM İNSANLIK TÜRKİYE'NİN GAYRETLERİNİ GÖRMEKTE'

Erdoğan, başkasının zararını kendi karları olarak asla görmediklerini vurgulayarak, "Başkalarının açısından rant devşirmek gibi bir hesabın içinde olmayız. Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir. Türkiye her zaman savaşın değil barışın yanındadır. Çatışmanın değil diplomasinin tarafındadır. Kaos ve kargaşanın değil huzur ve istikrarın safındadır. Düşmanlaştırmanın değil yakınlaştırmanın peşindedir. Artık bölgemizde gözyaşları dinsin, çatışmalar dursun, sulhü sükun hakim olsun istiyoruz. Türkiye olarak ellerin tetikten çekilmesi, ateşkesin sağlanması, müzakere masasına tekrar dönülmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Alev daha fazla büyümeden, ateş çemberi daha fazla genişlemeden daha fazla can yanmadan, kan dökülmeden yangını söndürmenin derdindeyiz. Ana muhalefetin başındaki zat ve avanesi gözlerini hakikatlere kapatsa da başta milletimiz olmak üzere tüm insanlık, Türkiye'nin samimi gayretlerini görmekte, çabalarımızın devamı noktasında bizleri yüreklendirmektedir. Müslümanlar olarak şuna da tüm kalbimizle inanıyoruz, Cenab-ı Hak, şerleri hayreyler. Herkesin bir hesabı varsa Allah'ın da mutlaka bir hesabı vardır. İnşallah yaşadığımız bu sıkıntılar geçecek en çok masum çocukları ve sivilleri vuran bu fırtına dinecek, bölgemizin önünde çok farklı bir ufuk belirecek, çok daha aydınlık bir şafak sökecektir. Şimdiye kadar karşılaştığımız krizlerde hem millet hem de teşkilat olarak birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz bizim tüm süreçlerden salimen çıkmamızı sağlayan en büyük değerlerimiz olmuştur. Allah'ın izniyle bu türbülanstan da yine birlik ve beraberliğimize sarılarak çıkacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı