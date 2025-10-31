Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT World Forum 2025'te konuştu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyp Erdoğan TRT World Forum 2025'in açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sene forumumuz, 'Küresel Yeniden Kurulum - Eski Düzenden, Yeni Gerçeklere' temasıyla düzenleniyor. Önümüzdeki 2 gün boyunca 35 farklı ülkeden 132 yetkin konuşmacı ve 2 bini aşkın katılımcıyla küresel meselelere yenilikçi çözümler aranacak."dedi.

TRT World Forum 2025 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı. Erdoğan konuşması öncesinde Norveçli sanatçı Vibeke Harper'ın Oslo'daki Vega Scene'de yaptığı 68 saatlik performanstan uyarlanan bir anma ritüelini gerçekleştirdi. Harper, söz konusu performansta Gazze'de öldürülen 18 bin 459 çocuğun isimlerini okuyarak duvara astı. Bu performansın TRT World Forum 2025 için uyarlanan versiyonunda ise, forum süresince ziyaretçiler İsrail tarafından katledilen 18-20 yaş arasındaki 3 bin 925 gencin isimlerini okuyup kırmızı kağıtlara yazarak duvara asacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu anma ritüelinde 'Gazze-Kayıp Gelecekler' sergisini gezerek duvara kırmızı bir kağıt astı. Açılışta Gazze'de şehit edilen gazetecilerin anısına bir film gösterimi gerçekleşti. Ardından gazetecileri temsilen orada çalışmış olan 6 gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde 'Basın' yazan yelek hediye etti.

'KÜRESEL MESELELERE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER ARANACAK'

Bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen TRT World Forum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin yüz akı kurumlarından TRT'miz insanı merkeze alan yayıncılık anlayışı ve hakikatin sesini dünyanın dört bir tarafına ulaştıran yayınlarıyla bizler için bir iftihar kaynağıdır. Kamu yayıncılığı sorumluluğunu layıkıyla üstlenen TRTmizin düzenlediği TRT World Forum'da TRT'nin bugün artık 7 kıtada bilinen ve tanınan bu yaklaşımının en kıymetli tezahürlerinden biridir. Bugüne kadar farklı alanlarda bine yakın konuşmacı bu platformda fikir, tespit ve önerilerini dillendirmiş, 10 bine yakın katılımcı da programları yerinde takip etmiştir. Her yıl farklı bir başlık altında, ekonomi, siyaset, güvenlik, medya, teknoloji ve uluslararası ilişkiler alanlarında mümtaz isimlerin görüşlerini burada dinleme fırsatı bulduk. Bu sene forumumuz, 'Küresel Yeniden Kurulum - Eski Düzenden, Yeni Gerçeklere' temasıyla düzenleniyor. Önümüzdeki 2 gün boyunca 35 farklı ülkeden 132 yetkin konuşmacı ve 2 bini aşkın katılımcıyla küresel meselelere yenilikçi çözümler aranacak. Dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği sancılı süreç dikkate alındığında, böylesine bereketli bir fikir ortamı kuşkusuz daha fazla önem kazanıyor. Şurası bir gerçek ki, insanlığın geleceğini tehdit eden sorunlar üzerine ne kadar çok konuşur, karşılıklı çerçevede ne kadar çok tartışırsak, sahici çözümlere ancak o nispette ulaşabiliriz. Burada istişare edilecek meselelerin, burada dillendirilecek fikirlerin, burada yükselecek çağrıların tüm insanlığın barış ve huzur arayışına katkı sağlamasını temenni ediyorum" dedi.