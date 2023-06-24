Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmede Rusya'da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmede Rusya'da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, görüşmede aklıselim ile hareket edilmesinin gerektiğinin öneminin altını çizdi. Görüşmede Rusya'da yaşananlardan kimsenin vazife çıkarmaması gerektiği vurgulandı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu bağlamda yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız ifadelerini kullandı."

Öte yandan Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesi Kremlin Sarayı'ndan da duyuruldu. Görüşmeye ilişkin Kremlin Sarayı'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türk tarafının girişimiyle Vladimir Putin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Devlet Başkanı, silahlı bir isyan girişimiyle bağlantılı olarak ülkedeki durum hakkında bilgi verdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Rus yönetiminin atacağı adımlara tam destek verdiğini ifade etmiştir."