Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Dan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Dan ile görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentindeki ikili görüşmeleri kapsamında Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentindeki ikili görüşmeleri kapsamında Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Lahey'de Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Romanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ve Romanya ilişkilerinin ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda ilerletilmesi için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, iki ülke arasında terörle mücadele konusunda iş birliğinin önemli olduğunu, Karadeniz'in güvenliği için de birlikte çalışmayı sürdürebileceklerini ifade etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Erdoğan'dan ilginç Gazze yanıtı: Trump kime hangi soruyu soracağını iyi bilir

"Trump çok akıllıdır, kime ne soracağını iyi bilir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli

Erdoğan'dan F-35 çıkışı! Trump'ın niyetini açık açık söyledi
Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı

Türkiye onu yakından tanıyor! İHA, tarlaya acil iniş yaptı
7 yıldır kayıp olan kadının katili eşi çıktı

Karısını gömdüğü yeri böyle gösterdi
İran Meclisi 'Amerika ve İsrail'e ölüm' sloganlarıyla inledi

İran'ın kritik kararı sonrası Meclis bu sloganla inledi
Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü

Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü! Bir anda fenalaştı
İsrail'in 'öldürdük' dediği İranlı komutan Tahran'daki kutlamalarda görüntülendi

İsrail'in uykularını kaçıracak fotoğraf! Kutlamalarda ortaya çıktı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı da belli gibi

Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte Ahmed Kutucu'nun yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.