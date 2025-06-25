Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Dan ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentindeki ikili görüşmeleri kapsamında Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Lahey'de Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Romanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ve Romanya ilişkilerinin ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda ilerletilmesi için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, iki ülke arasında terörle mücadele konusunda iş birliğinin önemli olduğunu, Karadeniz'in güvenliği için de birlikte çalışmayı sürdürebileceklerini ifade etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan eşlik etti.