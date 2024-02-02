Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ait fotoğraf karesi İletişim Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı.

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