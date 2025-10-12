Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsrail'in attığı imzanın arkasında durması temin edilmelidir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de barışın sağlanmasının ardından şimdi çok daha büyük bir imtihanın İslam dünyası ve insanlığı beklediğini belirterek, "Öncelikle İsrail'in attığı imzanın arkasında durması temin edilmelidir. Daha evvel defalarca yaptığı gibi İsrail'in bir bahane bulup anlaşmadan çark etmesine izin verilmemelidir. İkincisi Gazze'nin yeniden süratle ayağa kaldırılmasıdır" dedi.

Rize ve Trabzon programı kapsamında geçtiğimiz perşembe akşamı geldiği Rize'den ziyaretinin 3. gününde bugün kara yolu ile Trabzon'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenecek programa katıldı.

A Milli Takımı kutladı

Erdoğan, konuşmasına dün gece Dünya Kupası elemelerinde rakibi Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1'lik skorla mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı kutlayarak başladı. Erdoğan "Bize ve milletimize bir futbol resitali yaşatan tüm futbolcularımızın ve teknik heyeti kutluyorum. Bizim çocuklara bundan sonraki tüm maçlarında başarılar diliyorum. Rabbim yolların ve bahtlarını açık etsin" diyerek duygularını dile getirdi.

"13 milyar 514 milyon lira değerindeki 130 proje toplu açılış için bugün sizlerle bir aradayız" diyen Erdoğan, son 23 yılda Trabzon'a toplam 540 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptıklarını hatırlattı. Açılışı yapılan projelerle ve devam eden projelerle ilgili bilgiler veren Erdoğan, "Trabzon havalimanının ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum. Yeni projeyi bitirdik ve inşallah ihalesini bu sene yapıyoruz. Çalışmalarına da önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. Böylece deniz üzerine 3. havalimanımızı Trabzon'a inşa edeceğiz" müjdesini verdi.

"Her savaşta kazanan kan tüccarlarıdır"

Trabzon'a yapılan yatırımları sıraladıktan sonra konuşmasında yakın coğrafyada devam eden gelişmelere yer veren Erdoğan, "Yakın çevremizde gerçekten tarihi kırılmalar yaşanıyor. Bundan bir asır önce olduğu gibi yeni dünya düzeni bizimde yer aldığımız coğrafya merkezi hadiselerle şekilleniyor. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş dördüncü yılına girmek üzere. Her iki tarafta da on binlerce ölü kayıp ve yaralı var. Savaşı sonlandırmaya dönük çabalar da henüz istenen netice alınamadı. Zaman zaman tırmanan kanlı savaş bölgemizle birlikte tüm dünyayı tedirgin ediyor. Türkiye olarak burada dengeli ve hakkaniyetli bir politika izliyoruz. Çatışmaların durması ve barışın tesisi için iki ülkeyle de temas halindeyiz. Karadeniz'in güvenliğinin riske girmemesine büyük önem veriyoruz. Hamdolsun şimdiye kadar bunda başarılı olduk. Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinde herhangi bir zafiyet oluşmadı. Rızkını Karadeniz'in bereketli sularından kazanan kardeşlerimizin işinde, gücünde bir sorun yaşanmadı. Tabii arzumuz savaşın bir an önce sona ermesidir. Çünkü her savaşta olduğu gibi burada da kazanan kan tüccarlarıdır. Savaş baronlarının servetleri büyürken bakıyorsunuz kaybeden halklar oluyor, sokaktaki vatandaş oluyor, bedel ödeyen bölgemiz oluyor. Biz bu krizin çözülmesinde üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" diye konuştu.

"Şimdi çok daha büyük bir imtihan İslam dünyasını ve insanlığı bekliyor"

Gazze'de barışın sağlanması ile ilgili de konuşan Erdoğan "İşte iki yıllık soykırımımın ardından Gazze'de kalıcı huzura giden ilk adım geçtiğimiz günlerde atıldı. Ateşkes mutabakatı sonrası buruk da olsa gönülleri yaralı da olsa Gazzeli kardeşlerimiz ilk defa rahat bir nefes alıyor. Elhamdülillah çocukların yüzleri gülüyor. İsrail'in hava saldırıları sebebiyle oradan oraya sürüklenen siviller zorla çıkardıkları yerlere geri dönüyor. Gazze'ye yardım girişleri hamdolsun hızlandı. Bizim insani yardım tırlarımız da Gazze'ye ulaşmaya başladı. Bunlar iki yıllık zulümden sonra bize umut veren, kalplerimize inşirah veren gelişmeler ama ateşkes anlaşmasıyla elbette her şey bitmiş değil. Şimdi çok daha büyük bir imtihan İslam dünyasını ve insanlığı bekliyor. Öncelikle İsrail'in attığı imzanın arkasında durması temin edilmelidir. Daha evvel defalarca yaptığı gibi İsrail'in bir bahane bulup anlaşmadan çark etmesine izin verilmemelidir. İkincisi Gazze'nin yeniden süratle ayağa kaldırılmasıdır. İsrail, Gazze'nin yüzde 85'ini yaşanmaz hale getirdi. Suları kirletti, bahçelerini yok etti, binaları yıktı, okulları hastaneleri camileri bombaladı, altyapı namına Gazze'de bir şey bırakmadı. Kış bastırmadan mutlaka bu konuda adım atılmalı, Gazzeli kardeşlerimiz derme çatma barınaklardan kurtarılmalıdır. Türkiye olarak burada da ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Biz bölgemizde istikrar istiyoruz, herkes için güvenlik istiyoruz. Kendimiz için neyi murat ediyorsak Filistin'deki, Suriye'deki, Sudan'daki, Yemen'deki mazlumlar için de aynısını murat ediyoruz. İnşallah bu anlayışla çabalamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON