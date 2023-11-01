Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile görüştü
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika