Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz ticaret hacmimizi 6 milyar dolara çıkarmak"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz ticaret hacmimizi 6 milyar dolara çıkarmak"ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'la ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz ticaret hacmimizi 6 milyar dolara çıkarmak"
ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'la ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz ticaret hacmimizi 6 milyar dolara çıkarmak" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika