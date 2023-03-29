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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz ticaret hacmimizi 6 milyar dolara çıkarmak"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz ticaret hacmimizi 6 milyar dolara çıkarmak"ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'la ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz ticaret hacmimizi 6 milyar dolara çıkarmak"

ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'la ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz ticaret hacmimizi 6 milyar dolara çıkarmak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Macaristan Politika Haberler

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