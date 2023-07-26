Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas lideri Heniyye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü. Erdoğan, Abbas ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından Heniyye ile bir araya geldi. Görüşme sonrası basına kapalı olarak gerçekleşti.