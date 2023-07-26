Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas lideri Heniyye ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü. Erdoğan, Abbas ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından Heniyye ile bir araya geldi. Görüşme sonrası basına kapalı olarak gerçekleşti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü.
Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ve dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayıp, ikili görüşme gerçekleştirdiği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bugün tekrar bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası açıklama yapılmadı.