Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren emlak rayiç bedel ve vergi artışları netleşmeye başladı. 2026-2029 döneminde geçerli olacak yeni birim değerler, özellikle büyükşehirlerde ve turizm bölgelerinde beklenenin çok üzerinde artışlar içeriyor. İstanbul'da belli bölgelerde rayiç bedel ve emlak vergileri ortalama 10-15 kat artış öngörülüyor.

EMLAK VERGİSİNDE FAHİŞ ZAM İÇİN HAREKETE GEÇİLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 yılında emlak vergisinde yaşanacak fahiş artışların önüne geçecek düzenlemeyi yakında Meclis'e sunacaklarını açıkladı.

Kamuoyunda tepki çeken bu düzenleme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında güzel haberi verdi. Erdoğan, "Emlak vergisiyle ilgili şikayetler geliyor. Bilhasssa CHP belediyelerinde fahiş artışlar yapılıyor. Vatandaşımıza haksız yük biniyor. Bu kabul edilemez. Kantarın topuzunu kaçıran artışlara sessiz kalmamız düşünülemez. Talepleri karşılayacak formüller üzerinde konuşuldu. Önümüzdeki günlerde çözüm önerimizi Meclis'in takdirine sunacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışmaya ilişkin olarak, "Aynı mahalle içinde aynı ilçede farklı değerlendirmeler oluşturacak şekilde emlak vergisine esas olan arsa değerindeki artış oranı ve ikincisi değerden kaynaklı artış oranı. Bunun denge içinde oluşturulması lazım. Belediyelerin gelir kaybına uğramadan, vatandaşlar için de hakkaniyetli artış oranı noktasında çalışmalar devam ediyor" açıklaması yapmıştı.