Erdoğan, BRICS Zirvesi'nde Putin ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde temasları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirve'sinin ikinci gününde programına devam ediyor. Zirveye katılan liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın seyri, İsrail'in bölgede yayılan saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin güçlenerek geliştiğini ve bunun her alanda devam etmesi için gayretlerin sürdüğünü belirtti.