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Erdoğan, BRICS Zirvesi'nde Putin ile görüştü

Erdoğan, BRICS Zirvesi'nde Putin ile görüştü
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde temasları sürüyor.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde temasları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirve'sinin ikinci gününde programına devam ediyor. Zirveye katılan liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın seyri, İsrail'in bölgede yayılan saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin güçlenerek geliştiğini ve bunun her alanda devam etmesi için gayretlerin sürdüğünü belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Tataristan Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan Kazan Rusya

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