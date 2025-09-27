Erdoğan: İsrail Yargılanmalı ve Yaptırımlar Uygulanmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabinesi ve soykırım kadrosunun derhal yargılanması ve cezalandırılması gerektiğini belirterek, "Uluslararası spor turnuvalarından men dahil İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır. İspanya'nın aldığı karar bir kenara konulamaz. Şu anda Futbol Federasyonu Başkanımız da kendileri bu konuyla ilgili duruşunu ortaya koydu. Biz de bunun değerlendirmesini muhakkak yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Genç Diplomasi Derneğince, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Tarihin Işığında Diplomasi" üst başlığı ve "Soğuk Savaş" temasıyla gerçekleştirilen Bosphorus Diplomasi Forumu'ndaki konuşmasında, Türkiye'nin hiçbir kompleksi olmadan tarihine, medeniyetine, büyüklüğüne yakışır şekilde barış, istikrar, huzur ve adalet için çalışan, her kesimle görüşebilen, herkesin güven duyduğu bir aktör olduğunu söyledi.

İnsan odaklı, ön alıcı, girişimci ve çok boyutlu dış politika anlayışıyla bölgesel ve küresel meselelerin çözümüne azami katkı sunduklarını vurgulayan Erdoğan, "Komşumuz Suriye'de tam 14 yıl boyunca bunu yaptık. Eli kanlı rejimin zulmü karşısında tüm imkanlarımızla Suriyeli mazlumların yanında durduk. Dünyanın birçok ülkesi Suriye halkına sırtını döndüğünde dahi biz onları asla yalnız bırakmadık. Aynı şekilde Rusya-Ukrayna savaşında bunu yaptık. Savaş baronları ateşe benzin dökerken, biz adil barış için çalıştık. Şimdi de Filistin'de, Gazze'de bunu yapıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, Gazze'de tam 2 yıldır tüm dünyanın gözleri önünde hem dehşet hem de utanç verici soykırım yaşandığına dikkati çekerek, "Netanyahu ve katliam ordusu en modern silahlarla Filistinli sivilleri hedef alıyor, masumların üzerine bomba yağdırıyor. Gazze'de yaşlılar, çocuklar, hatta kuvözdeki bebekler, bu katliam çetesi tarafından acımasızca katlediliyor. Gazze'de açlık bir kitle imha silahı olarak pervasızca kullanılıyor. Can kurtarmaya çalışan sağlık görevlileri, soykırımı kayda alan basın emekçileri dünyanın gözleri önünde öldürülüyor. Fakat ne oldu? İşte dün BM Güvenlik Konferansı'nda Netanyahu denilen katil, salondaki o boş koltuklara seslenmek durumunda kaldı. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste." ifadelerini kullandı.

"Filistin'de medyaya yansımayan daha nice acılar, dramlar, katliamlar yaşanıyor"

Sözde yardım dağıtım noktalarında 27 Mayıs'tan bugüne 2 bin 500'ün üzerinde Filistinli'nin öldürüldüğünü, 18 bin 500'ü aşkın kişinin yaralandığını aktaran Erdoğan, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de çoğu çocuk ve kadın 66 bine yakın Filistinli'nin şehit edildiğini, yaralıların sayısının ise 170 bine yaklaştığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz hastanelerimizi açtık ve bu yaralıları hastanelerimizde tedavi altına alıyoruz. Bu konuda kapılarımız açık, elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz, vereceğiz. Filistin'de medyaya yansımayan daha nice acılar, dramlar, katliamlar yaşanıyor. Bununla birlikte dünyanın dört bir yanında vicdanlı insanlardan yükselen tepki ve çığlıklar, Filistin'e ve Gazze'ye umut aşılıyor. Bakın şu an biz burada diplomasi forumunu yaparken Akdeniz'de Sumud Filosu yelkenlerini şişirmiş, Gazze'ye doğru ilerliyor. Dünyanın farklı ülkelerinden, farklı inançlarda, farklı renklerde ama vicdan sahibi silahsız aktivistler, gönüllüler Gazze'ye yardım götürüyorlar. Buradan İsrail'in devlet terörüne maruz kalan Sumud Filosu'nun umut yolcularına da selamlarımızı yolluyoruz. Cenabıallah yollarını açık etsin, onları esirgesin diyoruz."

"Unutmayın zalimlerin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır ve o hesap eninde sonunda galip gelecektir." diyen Erdoğan, "Bu hesap bambaşka. Allah'ın hesabının üzerinde hiçbir hesap tutmaz ve bunu yaşadık, yaşıyoruz, inşallah yaşayacağız. Gazze'de çok kayıplar verildi, mazlum Gazze halkı çok ağır bedeller ödedi. 365 kilometre kareye sıkıştırılmış 2,5 milyon insan, tarihin en vahşi soykırımına maruz bırakıldı." ifadelerini kullandı.

"Katar'a düzenlenen saldırı, İsrail'in asıl niyetinin görülmesini sağladı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün bu yıkım ve vahşete rağmen Gazze soykırımının küresel ölçekte bir uyanışa da vesile olduğunu belirterek, "Dün soykırım şebekesinin başı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yalanları ve tehditlerini dinleyecek kimse bulamadı ve boş koltuklara konuştu. Bugüne kadar kulaklarının üzerine yatanlar görüyoruz ki artık gaflet uykusundan uyanmaya başladı. Gazze'deki meseleyi Hamas parantezine indirgeyenler, kazın ayağının hiç de öyle olmadığının yavaş yavaş farkına varıyor. İsrail'in derdinin sadece Gazze olmadığı gün geçtikçe daha net anlaşılıyor. Özellikle Katar'a düzenlenen saldırı, İsrail'in asıl niyetinin görülmesini de sağladı. Canavarın durdurulmasının şart olduğu bir kez daha görüldü." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin'i tanıyan devletlerin sayısındaki artışın arkasında Gazze'nin sebep olduğu küresel uyanışın olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz artık 150'yi aştı. Şurası bir gerçek ki Filistin'in tanınması geç de olsa önemli bir adımdır. Filistinli kardeşlerimize on yıllardır yapılan yanlıştan nereden dönülürse biz bunu sadece takdirle karşılarız fakat şu soruyu da sormadan edemiyoruz: Bu adımlar daha erken atılamaz mıydı? 65 bin masum ölmeden de Filistin'e sahip çıkılamaz mıydı? Katliam kadrosu eliyle tanınamaz hale getirilmeden önce Filistin resmi olarak tanınamaz mıydı? Biliyorum birileri rahatsız olacak ama bunları sormak mecburiyetindeyiz. İsrail'in saldırganlığının önüne geçilmesi için bu öz eleştirinin muhatapları tarafından mutlaka yapılması gerekiyor. Gazzeli mazlumların dökülen kanlarının boşa gitmemesi için herkesin iç dünyasında bu hesaplaşmayı yapmasının şart olduğuna inanıyorum. Değilse masum çocukların, kadınların, insanların kanı, siyasi hesapların kurbanı olmaya devam edecektir."

Erdoğan, İsrail durdurulmadan Filistin Devleti için konulan iradenin eksik kalacağını vurgulayarak, "Başta Netanyahu, kabinesi ve soykırım kadrosu derhal yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır. Uluslararası spor turnuvalarından men dahil İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır. İspanya'nın aldığı karar bir kenara konulamaz. Şu anda Futbol Federasyonu Başkanımız da kendileri bu konuyla ilgili duruşunu ortaya koydu. Biz de bunun değerlendirmesini muhakkak yapacağız." dedi.

İsrail hükümetine, Gazze'de 100 milyar doları bulan yıkımın faturasının ödetilmesi gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Türkiye'nin ticaret ve diğer alanlarda İsrail'e karşı aldığı tedbirler diğer ülkelere örnek olmalı, onlar da artık benzer adımları atmaya başlamalıdır. Aksi takdirde kaos Orta Doğu sınırları içinde kalmayacak, bu ateş bütün dünyayı saracaktır. Alevlerin daha da yayılmaması, bölgemizde barış ve huzurun sağlanması için çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

?Programdan notlar

Program, Hafız Muhammed Esed Can'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

"Gazze-Geri Dönme Umudu", "Genç Diplomasi Derneği-Diplomacy For All, Not For The Few" ve "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diplomatik Anlayışı" konulu kısa filmlerin de gösterimlerinin yapıldığı programda, Genç Diplomasi Derneği Başkanı Selman Bilir, Başkan Yardımcıları Ömer Tayyip Erdoğan ve Ahmet Aziz Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da programın sponsorlarından Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ile Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak'a hediye verdi.

Program, aile fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

(Bitti)