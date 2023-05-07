Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim milletim ayyaşa sarhoşa meydanı bırakmaz" -"Ya Ekrem sen Trabzonlusun İstanbul'a hizmet etmek gerekirken senin oralarda ne işin var. İstanbul çok çekti yeter" -"Bir yönetici düşünün iş başına geldiği günden beri engel üstüne engel aşmak zorunda kalıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim milletim ayyaşa sarhoşa meydanı bırakmaz"

-"Ya Ekrem sen Trabzonlusun İstanbul'a hizmet etmek gerekirken senin oralarda ne işin var. İstanbul çok çekti yeter"

-"Bir yönetici düşünün iş başına geldiği günden beri engel üstüne engel aşmak zorunda kalıyor. Bizi bu şehre hizmetten alıkoymak için neler yaptılar neler"

-"Bu şehri sahip olduğu altyapı ve üstyapı zenginlikleri ile bütünleştirerek gıpta ile bakılan şehir haline getirdik"

-" Haliç'in tüm dip çamurlarını pompa sistemi ile naklettik. Sütlüce'de şimdi kongrelerimizi yapıyoruz. Boğaz'ın suyunu tünel sistemi ile Haliç'e bağladık. Haliç'teki su temizlendi"

-"Bizden sonra da İstanbul'un başındaki adam rezil etti. İstanbul'un başına bir şey geldiğinde de gittiği yer belli ya bodrum ya yurt dışı"

-"Buna Kılıçdaroğlu talimat vermiş çık gez diye"

-"Zulüm 1453 yazdılar duvarlara. Başbakanlık ofisimin karşısına rahmetli anneciğime hakaretler ettiler"

-"Bunlar Dolmabahçe'deki camiye bira şişeleri ile girdiler. Mabedimizi kirlettiler. Tüneller açmaya kalktılar, ama bedelini ödediler"

-"Zulüm 1453'te başladı yazanların mesajı açık değil mi? Kumpas kasetlerine sarılanların mesajı açık değil mi? 15 Temmuz'da tankların arasından kaçıp gidenlerin mesajı açık değil mi? Ekonomik tetikçilerin tuzaklarına tüketmeyin ülke batsın diyenlerin mesajı açık değil mi?"

-"21 yılda ülkemize eser ve hizmetleri kazandırdık. Milli geliri 3 kat artırdık. 21 milyona iş ve AŞ sağladık. 13 buçuk milyon yeni konut yaparak ailelerimizi yeni yuvaya kavuşturduk"

-"Açtığımız okullarla, hastanelerle, tünellerle milletimizin tamamının hayat kalitesini yükselttik"

-"Ülkemizdeki sıkıntıları da biliyoruz. Deprem felaketi ile sıkıntıların arttığını biliyoruz. Zamanla hal yoluna girdiğini muhakkak göreceğiz"

-"Her sıkıntıyı nasıl çözdüysek bunların da üstesinden biz geleceğiz"

-"Seçim beyannamemizde yüzlerce binlerce başlıkta ifade ettiğimiz projelerin tamamını hayata geçireceğiz"

-"Eserlerimizle, her şeyimizle bu yoldayız. Bizde laf yok, icraat var"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulunuyor.