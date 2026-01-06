Haberler

Erdoğan ve Trump'tan Telefon Görüşmesi: Türkiye-ABD İlişkileri Ele Alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek Türkiye-ABD ikili ilişkilerini, savunma sanayi iş birliğini ve diğer bölgesel konuları değerlendirdi.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği paylaşıldı. Görüşmede liderler, Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkileri, savunma sanayii alanında iş birliğini, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak adımları, Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı. - ANKARA

