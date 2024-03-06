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Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatandaşlardan yoğun ilgi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da düzenlenen miting programı için kente geldi. Vatandaşlar, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunarak yoğun ilgi gösterdi. Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıtarak vatandaşların ilgisine karşılık verdi.

Miting programı için Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi göstererek sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Şubat'ta başlayan miting programlarına bugün Malatya'da devam ediyor. 14.15 sıralarında kente gelen Erdoğan, Malatya Erhaç Havaalanı'nda kent protokolü tarafından karşılandı. Havaalanındaki karşılamanın ardından miting programın düzenleneceği alana doğru yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, güzergahta bekleyen çok sayıda vatandaş sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşların ilgisine kayıtsız kalmayarak çocuklara oyuncak dağıtan Erdoğan daha sonra halkla buluşacağı alana doğru hareket etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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