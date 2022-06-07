Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu ve AK Parti Ordu Milletvekili Gündoğdu Kosova'da - Haberler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ile AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Kosova Sosyal Demokrat Birlik Partisi Başkanı Buda Balje'nin daveti üzerine Kosova'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ile AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Kosova Sosyal Demokrat Birlik Partisi Başkanı ve Kosova Cumhuriyeti Milletvekili, İnsan Hakları Komisyon Başkanı Duda Balje'nin daveti üzerine Kosova'ya gitti. 6 Haziran programı çerçevesinde Sosyal Demokrat Birlik Partisi (SDU) Başkan Vekili, Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakan Yardımcısı Almir Velıjı, Danışman ve Genel Koordinatör Jakuta Haskuka'nın da katılımıyla bir dizi ziyaret ve görüşmelerde bulunuldu.

Başkan Balje ve İnsan Hakları Komisyonu Üyeleri, KDTP Milletvekilleri Enis Kervan ve Fidan Jılta'nın da katıldığı bir istişare yemeğinde Başkan'a ve heyetine teşekkür eden Topçu ve Gündoğdu, hediye takdimi ile görüşmeler sonrasında, Priştina Büyük Şehir Belediye Başkanı Perparim Rama ile makamında Türkiye'nin Priştina Büyükelçisi Çağrı Sakar'ın da katılımıyla bir araya geldi.

"Kosova halkı ile Türk halkı kardeştir"

Başkana heyet adına Kütahya çini tabak hediye eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, şunları söyledi:

"Kosova ile beşeri, tarihi ve kültürel bağlarımız var. Arnavut ve Boşnak kardeşlerimizin burada var olan nüfuslarının kat be kat fazlası bizim ülkemizde, damadımız ve gelinimizdir. Balkanlar'ın merkez ülkesi olan Kosova'nın egemenliği, toprak bütünlüğünü, barışı, istikrarı, refahı ve güvenliği Türkiye için olmasa olmazdır. Çünkü Kosova halkı ile Türk halkı kardeştir. Küresel besleme FETÖ Terör Örgütü pek çok ülkenin geleceği için bünyeden sökülüp atılması gereken ciddi bir tehdittir. Türkiye, 251 sivil vatandaşını katleden bu örgütten başka hiç bir kardeş ülkenin zarar görmesini asla istemez. Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan ikinci ülke olan Türkiye, Kosova'nın kalkınarak, uluslararası alanda hak ettiği yeri almasında refahının artmasından katkılarının olmasından büyük memnuniyet duymaktadır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika