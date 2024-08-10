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Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı tamamlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışı yapıldı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çukurova Havalimanı'nın yıllık kapasitesi 9 milyondur. Üst yapı tesislerimizin kapalı alanı 214 bin 180 metrekareyi buluyor. Akdeniz'de yaşayan tüm kardeşlerimizin benimseyeceği bir yaklaşımla havalimanımız inşa edildi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 58. havalimanı olan Çukurova Havalimanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Törende bir konuşma yapan Erdoğan, havalimanının yıllık kapasitesi 9 milyon kişi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Aziz milletim, sevgili Adanalılar, sevgili Mersinliler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Havalimanımızın Adana'mız ve Mersin'le birlikte 85 milyonun her bir ferdine hayırlı olmasını diliyorum. Bugün sadece bir havalimanı değil, yeni modern estetik bir kapı açıyoruz. Havalimanımızın dünya standartlarında bir eser olduğunu görüyoruz.

"YILLIK KAPASİTESİ 9 MİLYONDUR"

Çukurova Havalimanı'nın yıllık kapasitesi 9 milyondur. Üst yapı tesislerimizin kapalı alanı 214 bin 180 metrekareyi buluyor. Akdeniz'de yaşayan tüm kardeşlerimizin benimseyeceği bir yaklaşımla havalimanımız inşa edildi. Son yıllarda ülkemize kazandırdığımız pek çok eseri kamu özel ortaklığıyla hayata geçirdik. Havalimanının yatırım miktarı 608 milyon 500 bin avrodur.

"3 BİN KİŞİNİN İSTİHDAMINA VESİLE OLACAK"

Her iki şehrimizin tam ortasında konumlanmıştır. Bağlantı yollarının çalışmalarına da başlamıştık. Sadece karayolu bağlantılarıyla yetinmiyoruz. Çukurova'nın ticaret, turizm ve tarımsal üretimine katkılar yapacak, yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına vesile olacaktır.

"EKONOMİK HAYATIN GÜÇLENMESİNE YARDIMCI OLACAK"

Burada şunu özellikle söylemek isterim, Adanalı ve Mersinli hemşerilerimiz kısa sürede ne kadar isabetli bir yatırım olduğunu göreceklerdir. Ekonomik hayatın güçlenmesine yardımcı olacaktır. Bölge ekonomisine çarpan etkisi yapacak. Sanayi bölgelerinin ürünlerini dünyaya taşıyacak. Tarım ürünleri gecikmeksizin müşterilerine kolaylıkla ulaşabilecek. Böyle bir eseri ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Vatandaşlarımıza kazasız, sorunsuz seferler diliyorum.

"MUHALEFET YATIRIMI GÖLGELEMEYE ÇALIŞIYOR"

Şakirpaşa Havalimanı eğitim merkezi olacak. Muhalefet yapılan yatırımı gölgelemeye çalışıyor. Böyle siyaset olmaz. Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir muhalefet vardır. Bu ülkede dikili tek bir ağacınız yok. Bunun adı siyasi hasetliktir.SGK'ya borç ödemeye gelince kasada para yok, Paris'te müsrifliğe gelince para çok. Ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa eleştirilmesi gereken Çukurova Havalimanı değil halkın parasını Paris'te har vurup harman savuran müsriflerdir. Soruyorum, daha büyük bir havalimanımızın olması deprem yardımlarını ulaştırmada elimizi rahatlatır mı?

"ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI'NI KAPATMIYORUZ"

Şehirlerimize kazandırdığımız her esere parayı betona gömüyorlar diyerek karşı çıktılar. Yapılan her hayırlı işe mutlaka kulp taktılar. Muhalefet havalimanına dahil öngörülerinde yanılacak.Şakirpaşa Havalimanı'nı kapatmıyoruz. Bu yalanı devam ettirmek ahlaksızlıktır. Ticari uçuşlar için Çukurova'yı, eğitimle ilgili uçuşlarda Şakirpaşa'yı kullanacağız.

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Çukurova Akdeniz Tarsus Mersin Ulaşım Haberler.com Özel Turizm Politika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

ismail Yasin:

yine sırtımıza binecekler... hizmet adı altında perişan ediliyoruz.. emeklilerin vay haline.. bu sefer hangi şirket...

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Bidüşün:

Vatana millete adanaya mersine hayırlı olsun

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